تكنولوجيا وعلوم

ماذا سيحّل بمستخدمي "فيسبوك" الذين تسربت بياناتهم؟

Lebanon 24
08-04-2021 | 09:00
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قال متحدث باسم شركة فيسبوك إن الشركة لم تخطر أكثر من 530 مليون مستخدم تم الحصول على بياناتهم من خلال إساءة استخدام خاصية قبل عام 2019 وتم الإعلان عنها مؤخرا في قاعدة بيانات، وليس لديها حاليا خطط للقيام بذلك.


كان موقع بيزنس إنسايدر قد ذكر الأسبوع الماضي أن أرقام الهواتف والتفاصيل الأخرى من ملفات تعريف المستخدمين متاحة في قاعدة بيانات عامة.

وقالت فيسبوك في منشور الثلاثاء إن "جهات خبيثة" حصلت على البيانات قبل أيلول 2019 عن طريق "استخلاص" الملفات الشخصية باستخدام ثغرة أمنية.

وقال المتحدث باسم فيسبوك إن شركة التواصل الاجتماعي ليست واثقة من أن لديها رؤية كاملة بشأن المستخدمين الذين سيحتاجون إلى إخطارهم. وقال إنها أخذت في الاعتبار كذلك أن المستخدمين لا يمكنهم إصلاح المشكلة وأن البيانات متاحة علنا عند اتخاذ قرار بعدم إخطار المستخدمين. وأعلنت الشركة أنها سدت الثغرة بعد رصد المشكلة في ذلك الوقت.

وذكرت أن المعلومات المسروقة لا تتضمن معلومات مالية أو معلومات صحية أو كلمات مرور. ومع ذلك، يمكن أن توفر البيانات المجمعة معلومات قيمة لعمليات اختراق أو انتهاكات أخرى.

المصدر: "سكاي نيوز
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