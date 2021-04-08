تكنولوجيا وعلوم

تسريب صور لهاتف "إل جي" الجديد القابل للفّ (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2021 | 18:00
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انتشرت في بعض مواقع الإنترنتحديثاً  صور تكشف عن بعض جوانب تصميم هاتف "إل جي" المزود بشاشة قابلة للف.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإنّ مصدر الصور المسربة كان "SafetyKorea" حيث جرى تسجيل الهاتف في آذار الفائت تحت رمز "LM-R910N"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda".


ومن جانبهم أشار الخبراء التابعون لـ"Digitаl Chat Station" بأن قطر شاشة الهاتف وهي ملفوفة في الوضع الصغير يبلغ 6.8 بوصة تقريباً، أما عندما تتوسع فيصبح قطرها 7.4 إنش تقريباً، وكان من المخطط أن يطلق الهاتف بمعالج Snаpdragon 888 المتطور القادر على التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وكانت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية قد كشفت عن تصميم هاتف "Rollable" خلال فعاليات مؤتمر "CES 2021"، وأشارت إلى أنه سيكون أول هواتفها التي ستطلق بشاشة قابلة للف، لكن مع بداية نيسان الجاري عادت الشركة لتعلن أنها ستخرج من سوق الهواتف الذكية، وأوضحت في تقرير لها أن وحدة الاتصالات المتنقلة (MC) الخاصة بها، لن تنتج وتبيع الهواتف بعد الآن، لافتة إلى "الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة".

This is the LG Rollable.

LM-R910N pic.twitter.com/AQkqd8wz4R

 


 


 

 

المصدر: روسيا اليوم
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