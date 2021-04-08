"لينوفو "تطلق جهازها الجديد "ThinkBook 14 2021".. هذه مواصفاته

أعلنت شركة "لينوفو" الصينية عن إطلاق تحديث جديد من جهاز "ThinkBook 14 2021" في الصين، حيث ينطلق بمعالج "Ryzen 5 5500U".



وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فإنّ الإصدار الجديد "ThinkBook 14 2021" ينطلق بمعالج "Ryzen 5 5500U" بسعر 718 دولار في السوق الصينية.

ويتميز جهاز "ThinkBook 14 2021 Ryzen" بحجم شاشة 14 إنش بجودة عرض "FHD بدقة 1920 في 1080" بيكسل، كما يتميز بإضاءة "LED" وشاشة "LCD" تشغل نسبة 85% من إطار الجهاز، كما تدعم الشاشة سطوع 300 nit، وتعتيم DC، أيضاً حصل الجهاز على شهادة "TÜV Rheinland" لدعم خفض الإضاءة الزرقاء.

كما يأتي الجهاز بتصميم معدني، على أن يتوفر باللون الرمادي الفضي فقط، بسماكة 17.9مم، ووزن 1.4 كجم، ويضم الجهاز رقاقة معالج "Ryzen 5 5500U"، وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام في "DDR4"، وسعة تخزين 512 غيغابايت في "M.2 PCIe SSD"، كما يتوفر نموذج بذاكرة عشوائية 32 غيغابايت رام وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.



أيضاً تقدم "لينوفو" الجهاز باثنين من منافذ "USB C"، ومنفذ من الجيل الأول من "USB A 3.2"، ومنفذ من الجيل الأول من "USB A 3.1"، ومدخل "HDMI"، وRJ45ـ و3.5مم للسماعات، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة 4 في 1، أيضاً يتميز الجهاز بلوحة مفاتيح كاملة بإضاءة خلفية.كما يضم الجهاز كاميرا "webcam" بدقة 720 بيكسل مع مصراع، ومستشعر للبصمة، مع ميكرفون 360 درجة، ونظام تشغيل "Windows 10 Home"، وبطارية بقدرة 60Whr وشاحن سريع بقدرة 65W.ويتوفر "ThinkBook 14 2021 Ryzen" الآن في السوق الصيني في متجر "لينوفو" على شبكة الإنترنت بسعر 718 دولار للنموذج الرئيسي.