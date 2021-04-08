"لينوفو "تطلق جهازها الجديد "ThinkBook 14 2021".. هذه مواصفاته

أعلنت شركة "لينوفو" الصينية عن إطلاق تحديث جديد من جهاز "ThinkBook 14 2021" في الصين، حيث ينطلق بمعالج "Ryzen 5 5500U".
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gizmochina"، فإنّ الإصدار الجديد "ThinkBook 14 2021" ينطلق بمعالج "Ryzen 5 5500U" بسعر 718 دولار في السوق الصينية.
ويتميز جهاز "ThinkBook 14 2021 Ryzen" بحجم شاشة 14 إنش بجودة عرض "FHD بدقة 1920 في 1080" بيكسل، كما يتميز بإضاءة "LED" وشاشة "LCD" تشغل نسبة 85% من إطار الجهاز، كما تدعم الشاشة سطوع 300 nit، وتعتيم DC، أيضاً حصل الجهاز على شهادة "TÜV Rheinland" لدعم خفض الإضاءة الزرقاء.
كما يأتي الجهاز بتصميم معدني، على أن يتوفر باللون الرمادي الفضي فقط، بسماكة 17.9مم، ووزن 1.4 كجم، ويضم الجهاز رقاقة معالج "Ryzen 5 5500U"، وذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام في "DDR4"، وسعة تخزين 512 غيغابايت في "M.2 PCIe SSD"، كما يتوفر نموذج بذاكرة عشوائية 32 غيغابايت رام وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.