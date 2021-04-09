نماذج جديدة من Apple TV قد تظهر العام الجاري

أشارت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة آبل تتحضر لإطلاق نماذج جديدة كليا من أجهزة Apple TV العام الجاري.



وتبعا لبعض خبراء التقنية فإن الإصدار التجريبي الذي طرح مؤخرا لأنظمة tvOS 14.5 ظهرت معه ميزة جديدة بالنسبة لهذه الأنظمة هي دعم الشاشات الذي يصل ترددها إلى 120 هيرتزا بدلا من 60 كما هو الحال عليه حاليا.



وظهور هذه الميزة وفقا لبعض المختصين قد يشير إلى أن آبل تخطط لإطلاق نماذج جديدة من Apple TV بمواصفات مختلفة كليا، ولها القدرة على دعم ألعاب الفيديو الإلكترونية الحديثة، أي أنها قد تصبح مؤهلة لتنافس منصات Xbox و PlayStation، ولن تكون استخداماتها محصورة في مشاهدة القنوات التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو.

Next-gen #AppleTV could output 120Hz video, beta code suggests https://t.co/2ykl8hiXCA pic.twitter.com/qWnmpRvyVm

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه آبل عن إضافة ألعاب جديدة إلى خدمات Apple Arcade التي تتوفر عبر أجهزة آيفون وآي باد والحواسب العاملة بأنظمة macOS.

وكانت تسريبات قد ظهرت منذ مدة أشارت أيضا إلى أن آبل تخطط لإطلاق نموذجين من منصات Apple TV، ستكون مجهزة بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 غيغابايت، واحد هذه النماذج سيزود بمعالجات A12Z Bionic، كما سيحصل نموذج آخر على معالجات A13 Bionic.