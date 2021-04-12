تسريبات تكشف عن مواصفات أحدث هواتف "غالاكسي" من "سامسونغ"

كشفت مواقع مهتمّة بشؤون التكنولوجيا والهواتف الذكية عن صور مسرّبة لأحدث هواتف عائلة "غالاكسي" التابعة لشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد عرض موقع "phonearena" صوراً لهاتف "سامسونغ" الجديد ومواصفات عن ذلك الهاتف المرتقب، حيث تميّز بتصميم بسيط وأنيق في الوقت ذاته.
وأفاد الموقع بأنّ تسريبات مواصفات الهاتف "سامسونغ غالاكسي S21 FE 5G" يأتي بحجم 6.4 بوصة، وشاشة "Super AMOLED"، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بنفس تصميم هاتف "Galaxy S21".
Leaked design renders reveal key specs & features of the Samsung Galaxy S21 FE. Read at https://t.co/B4wsc3MbyC#Samsung #Tech #GalaxyS21FE
— moneycontrol (@moneycontrolcom) April 11, 2021