تسريبات تكشف عن مواصفات أحدث هواتف "غالاكسي" من "سامسونغ"

كشفت مواقع مهتمّة بشؤون التكنولوجيا والهواتف الذكية عن صور مسرّبة لأحدث هواتف عائلة "غالاكسي" التابعة لشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.



وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد عرض موقع "phonearena" صوراً لهاتف "سامسونغ" الجديد ومواصفات عن ذلك الهاتف المرتقب، حيث تميّز بتصميم بسيط وأنيق في الوقت ذاته.

وأفاد الموقع بأنّ تسريبات مواصفات الهاتف "سامسونغ غالاكسي S21 FE 5G" يأتي بحجم 6.4 بوصة، وشاشة "Super AMOLED"، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بنفس تصميم هاتف "Galaxy S21".



ويأتي هاتف "Galaxy S21 FE 5G" بنفس السماكة المميزة لهاتف "Galaxy S21"، بينما يتميز "Galaxy S21 FE 5G" بإرتفاع 4 مم أكبر، وإتساع 3.3 مم أكثر.وتبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت رام، وسعة تخزين 128 غيغا بايت، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرا الخلفية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف يأتي بجودة أقل في إعدادات الكاميرة مقارنة بهاتف "Galaxy S21"، أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بنفس مستوى التسعير الذي انطلق به إصدار العام الماضي أي 699 دولار.

