إلى محبّي ألعاب "نوكيا" القديمة.. هذا التطبيق سيفرحكم! (فيديو)

على الرّغم من التطوّر الحاصل في سوق الهواتف الذكية والتكنولوجيا الحديثة وألعابها، إلا أنّ هناك من يشعر بالحنين دائماً للألعاب الكلاسيكية على الهواتف ما قبل عصر الأجهزة الذكية.

وكخطوة لإسعاد محبي ألعاب هواتف "نوكيا" القديمة أطلق بعض المطورين تطبيق "EKA2L1" لهواتف "أندرويد"، والذي يعمل كمحاكٍ لأنظمة "Symbian" التي كانت توجد في تلك الأجهزة، وكاداة لتشغيل الألعاب التي كان يستمتع بها مستخدموها، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "3dnews".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "EKA2L1" يمكنه حاليا محاكاة منصات "S60v1" و"S60v3" و"S60v5" والتي كانت تعتمد عليها عدة هواتف شهيرة من نوكيا مثل "N95" و"Nokia E50" و"5800 XpressMusic" و"Nokia 7650"، وتشغيل الألعاب التي اشتهرت بها هواتف "N-Gage" قديما.

وخصص هذا التطبيق تبعا لمطوريه لأجهزة "أندرويد-64 بيت" وتوجد منه نسخ تجريبية لأجهزة "أندرويد-32 بيت"، وبفضله يمكن تشغيل ألعاب هواتف نوكيا القديمة في الأجهزة المذكورة بإطارات أكبر ما يمنح المستخدمين من التمتع بها على شاشات مريحة للنظر.

ولتشغيل هذا التطبيق يجب تحميله في هاتف أندرويد مجهز بذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت على الأقل، وأن يكون معالج الرسوميات فيه قادر على دعم برمجيات OpenGL ES 3.0.