هذه أفضل سيارة للمدينة لعام 2021!

صنفت لجنة التحكيم في حفل توزيع جوائز السيارات العالمية سيارة "فولكس فاغن أي دي.4 هاتشباك" الكهربائية كأفضل سيارة للمدينة لعام 2021.



ونشرت نتائج التصويت على موقع المسابقة "worldcarawards"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وكتب المنظمون على صفحة المسابقة في "تويتر": "نقدم لكم تهاني "فولكس فاغن" على هذا الفوز الضخم. السيارة الكهربائية الثالثة فقط (في تاريخ المسابقة) فازت بهذه الجائزة المرموقة!".

وكان المنافسان الرئيسيان لـ"فولكس فاغن" هما "تويوتا يارس"، و"هوندا إي" الكهربائية، وسجل الفائز 798 نقطة مقابل 732 و742 نقطة لمنافسيه.



ومع ذلك، فازت "هوندا إي" بلقب "أفضل سيارة للمدينة 2021".

وحصلت "بورش 911 توربو" على لقب "الأفضل أداء"، وحصلت "مرسيدس بنز" الفئة (S) على لقب "الأكثر فخامة"، وحصلت لاند روفر ديفندر على جائزة "أفضل تصميم".



في عام 2020، أصبحت "كيا تيلورايد" أفضل سيارة وفقا لموقع جوائز السيارات العالمية.

