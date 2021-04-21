تكنولوجيا وعلوم

هذه أفضل سيارة للمدينة لعام 2021!

Lebanon 24
21-04-2021 | 21:00
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صنفت لجنة التحكيم في حفل توزيع جوائز السيارات العالمية سيارة "فولكس فاغن أي دي.4 هاتشباك" الكهربائية كأفضل سيارة للمدينة لعام 2021.

ونشرت نتائج التصويت على موقع المسابقة "worldcarawards"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.


وكتب المنظمون على صفحة المسابقة في "تويتر": "نقدم لكم تهاني "فولكس فاغن" على هذا الفوز الضخم. السيارة الكهربائية الثالثة فقط (في تاريخ المسابقة) فازت بهذه الجائزة المرموقة!".

وكان المنافسان الرئيسيان لـ"فولكس فاغن" هما "تويوتا يارس"، و"هوندا إي" الكهربائية، وسجل الفائز 798 نقطة مقابل 732 و742 نقطة لمنافسيه.

ومع ذلك، فازت "هوندا إي" بلقب "أفضل سيارة للمدينة 2021".

وحصلت "بورش 911 توربو" على لقب "الأفضل أداء"، وحصلت "مرسيدس بنز" الفئة (S) على لقب "الأكثر فخامة"، وحصلت لاند روفر ديفندر على جائزة "أفضل تصميم".


في عام 2020، أصبحت "كيا تيلورايد" أفضل سيارة وفقا لموقع جوائز السيارات العالمية.

6/6 The #WorldCar of the Year or #WCOTY is the #Volkswagen #ID4! 🏆🏆🏆 Heartiest congratulations to #VW on this huge win. Only the third #EV to win this prestigious honour! Huge interest in @VW's MEB platform products. The ID.4 is the true global #electric model! #WorldCarAwards pic.twitter.com/Icr1IjfQZZ

المصدر: سبوتنيك
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