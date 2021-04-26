تكنولوجيا وعلوم

تقنية جديدة للدفع من "أمازون".. هذا ما ينتظرنا (صورة)

Lebanon 24
26-04-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-816779-637550200160626066.jpg
Doc-P-816779-637550200160626066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتمدت شركة "أمازون"، نظام الدفع بمسح راحة اليد كنظام دفع خاص بها في مختلف متاجرها، وبدأت عملية تجربته بفعالية.

وحسب شبكة "CNBC" الاقتصادية، فإن شركة "أمازون" ستقدم نظام الدفع الخاص بها إلى متجر "هول فود" في ولاية سياتل الأميركية، ليكون الخيار الأول من بين عدة مقترحات أخرى من الوارد أن يطرح نظام الدفع فيها.

 

Pay with your palm: Amazon is bringing Amazon One to Whole Foods. https://t.co/pqCc6auywi



وظهر هذا النظام لأول مرة في أيلول الماضي، واتسع ليصل اليوم لعشرة متاجر من متاجر "أمازون"، ويسمح هذا النظام للمتسوقين بالدفع عن طريق وضع راحة يدهم فوق جهاز مسح ضوئي.

وفي المرة الأولى التي يستخدم فيها المتسوقون المتجر، يتوجب عليهم إدخال بطاقة ائتمان لربطها مع بصمة اليد، ومن ثم يمكن للمتسوقين الدفع بسهولة.

وإلى جانب هذه التقنية، تستخدم الشركة تقنية أخرى تعتمد فقط على تصوير المتسوقين لمشترياتهم والخروج من المتجر، وعندها يقوم التقنيون بالعمل، وتستخدم أمازون هذه الطريقة في مختلف متاجرها.


وأوضحت "أمازون" أن إطلاقها لنظام الدفع بواسطة مسح اليد سيكون واحدا من بين خيارات الدفع المتاحة داخل المتجر، ولن تلغي أعمال موظفيه.

وأكدت أنها صممت النظام ليكون نظاما آمنا، لا سيما مع اعتبارها أن تقنية مسح راحة اليد أكثر أمانا وخصوصية من الأساليب الأخرى مثل التعرف على الوجه.

وأضافت أنها ترغب في بيع هذا النظام للشركات الأخرى وتجار التجزئة والملاعب، كما أنها تجري اليوم مناقشات حول ذلك مع عدد من العملاء الوارد التعامل معهم.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2021-04-26
06:00 | 2021-04-26
23:00 | 2021-04-25
23:00 | 2021-04-25
21:00 | 2021-04-25
17:00 | 2021-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website