بعد عامَيْن من رحلتها الأولى.. أكبر طائرة في العالم تحلّق للمرة الثانية! (فيديو)

حلّقت أكبر طائرة في العالم في الجو للمرة الثانية، يوم الخميس، بعد مرور أكثر من عامين على تحليقها الأول، وذلك من ميناء "موهافي" للطيران والفضاء في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أعلنت شركة "ستراتولونش" التي تملكها.



وتعتبر "روك" أكبر طائرة في العالم، بمحركاتها الستة من طراز "بوينغ 747"، ويجري اختبارها لتستخدم كمنصة إطلاق للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

Just completely a low approach over the runway. pic.twitter.com/UCEINXBQBi

Recap from yesterday. Roc flew for 3 hours and 14 minutes at a max altitude of 14,000 ft. and a max speed of 178 kts. Beautiful shot from our chase plane. More tests in the works. pic.twitter.com/Ib9mYnqY1Z





والطائرة الغريبة الشكل بنتها شركة "سكايلد كمبوزيتس" الشهيرة في صناعات الطيران، وتتمتع بهيكلين، وتبلغ سرعتها القصوى خلال الطيران 340 كيلومترا في الساعة، ويمكنها أن تصل إلى ارتفاع 5182 مترا.