بعد عامَيْن من رحلتها الأولى.. أكبر طائرة في العالم تحلّق للمرة الثانية! (فيديو)

حلّقت أكبر طائرة في العالم في الجو للمرة الثانية، يوم الخميس، بعد مرور أكثر من عامين على تحليقها الأول، وذلك من ميناء "موهافي" للطيران والفضاء في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أعلنت شركة "ستراتولونش" التي تملكها.



وتعتبر "روك" أكبر طائرة في العالم، بمحركاتها الستة من طراز "بوينغ 747"، ويجري اختبارها لتستخدم كمنصة إطلاق للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز". وتعتبر "روك" أكبر طائرة في العالم، بمحركاتها الستة من طراز "بوينغ 747"، ويجري اختبارها لتستخدم كمنصة إطلاق للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز". Just completely a low approach over the runway. pic.twitter.com/UCEINXBQBi — Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021 Recap from yesterday. Roc flew for 3 hours and 14 minutes at a max altitude of 14,000 ft. and a max speed of 178 kts. Beautiful shot from our chase plane. More tests in the works. pic.twitter.com/Ib9mYnqY1Z — Stratolaunch (@Stratolaunch) May 1, 2021

والطائرة الغريبة الشكل بنتها شركة "سكايلد كمبوزيتس" الشهيرة في صناعات الطيران، وتتمتع بهيكلين، وتبلغ سرعتها القصوى خلال الطيران 340 كيلومترا في الساعة، ويمكنها أن تصل إلى ارتفاع 5182 مترا. والطائرة الغريبة الشكل بنتها شركة "سكايلد كمبوزيتس" الشهيرة في صناعات الطيران، وتتمتع بهيكلين، وتبلغ سرعتها القصوى خلال الطيران 340 كيلومترا في الساعة، ويمكنها أن تصل إلى ارتفاع 5182 مترا.

وفي حزيران 2019، كان مستقبل "ستراتولونش" موضع شكّ بعد رحلة تجريبية واحدة للطائرة فقط، وذلك عقب وفاة مؤسسها، وهو الشريك المؤسس لـ"مايكروسوفت"، بول ألين.





ووجه المديرون الجدد للشركة، "ستراتولونش" بعيداً عن رؤيتها الأصلية كقاذفة حمولات فضائية، نحو الطلب المتزايد على منصات اختبار طيران المركبات والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

Currently performing various flight test maneuvers. pic.twitter.com/u9uMWzfrEK





واستغرقت رحلة الطائرة، 3 ساعات و14 دقيقة، في عملية هدفت لجمع البيانات، وتم إرسال طائرة ثانية من طراز "سيسنا سايتيشن" لتعقبها.



على الرغم من أنّها لا تزال في مرحلة الاختبار، إلا أنّ "روك" تتفوق على أكبر طائرة شحن في العالم تعمل بكامل طاقتها، وهي طائرة "أنتونوف An-225".

وقد روجت "ستراتولونش" للرحلة الثانية للطائرة منذ نحو أسبوعين، فنشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لطائرتها العملاقة، بينما كانت تخضع لاختبارات أرضية استعدادا لرحلتها الثانية.



وكان من المقرر أن تتم الرحلة الثانية يوم 19 نيسان، إلا أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأجيل الاختبار.

وبعد الانتهاء بنجاح من الرحلة التجريبية الثانية للطائرة، قالت "ستراتولنش" على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ "جميع النتائج كانت كما هو متوقع"، من دون أن تحدد أهداف الاختبار.

ولكن مجرد حقيقة أن "روك" قد طارت مرة ثانية، يعني أن البشرية قد تكون أقرب إلى رؤية أكبر طائرة في العالم تقوم بمهام تشغيلية كاملة.

وجاء تحويل الطائرة من تخصص إطلاق الحمولات في الفضاء، إلى اختبار المركبات والصواريخ النفاثة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ظل احتدام المنافسة في تسليم الحمولات الفضائية بقيادة شركات كبرى، من بينها "سبيس إكس"، و"روكت لاب".



وتتزامن التجربة مع توقعات بنمو سوق الصواريخ العالمية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال الأعوام المقبلة، وبعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية مؤخرا، أن الأنظمة فوق الصوتية، التي قد تصل سرعتها إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت، هي إحدى أولوياتها القصوى في التحديث.

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x