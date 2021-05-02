5 نصائح سهلة لتنشيط هاتف أندرويد

يعاني البعض من مشكلة بطء أداء الهاتف المحمول نتيجة لتراكم العديد من التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو، ويؤثر ذلك بشكل كبير على أداء الهاتف.ولحسن الحظ هناك بعض الحيل والطرق لإعادة تنشيط هاتف أندرويد ليعمل بكفاءة أفضل من جديد. وفيما يلي أهم هذه الحيل، بحسب موقع سي نت:احذف التطبيقاتخصص بضع دقائق لتصفح شاشتك الرئيسية أو صفحة التطبيقات واحذف جميع التطبيقات التي لم تعد تستخدمها. لا تشغل هذه التطبيقات مساحة تخزين ثمينة فحسب، ولكن من المحتمل أن يظل بإمكانها الوصول إلى أي من المعلومات الشخصية التي وافقت عليها عند تثبيت التطبيق لأول مرة. والأفضل حذف التطبيقات من المتجر لإزالة التطبيق بالكامل.تحرير المزيد من مساحة تخزين الجهازبعد إزالة أي تطبيقات قديمة، قم بتحرير المزيد من مساحة التخزين من خلال تصفح الملفات المحفوظة على هاتف أندرويد، فمن السهل جدًا نسيان جميع الملفات التي قمت بتنزيلها بشكل عشوائي مثل قائمة الطلبات الخارجية الخاصة بالمكان الجديد على الطريق، أو صورة أرسلها أحد الأصدقاء. والطريقة الأسرع والأسهل لإدارة مساحة تخزين هاتفك هي استخدام تطبيق الملفات المثبت مسبقًا.وتكشف معظم تطبيقات الملفات عن أي ملفات كبيرة يتم حفظها على جهازك. على سبيل المثال، يحتوي تطبيق مدير الملفات وان بلاس 9 برو على قسم مخصص في التطبيق للملفات التي تشغل مساحة كبيرة.التحقق من إعدادات الشاشة الرئيسيةابدأ بالبحث في إعدادات الشاشة الرئيسية التي يوفرها هاتفك بالفعل. أفعل هذا من حين لآخر، ومن المدهش أن التعديلات الدقيقة على جوانب مثل تخطيط التطبيق يمكن أن تجعله يبدو وكأنه هاتف جديد تمامًا.اضغط لفترة طويلة على منطقة فارغة من شاشتك الرئيسية، ثم حدد إعدادات الصفحة الرئيسية، سيؤدي ذلك إلى فتح خيارات شاشتك الرئيسية،حيث يمكنك تخصيص إعدادات متنوعة.فرز إعدادات الجهازهناك بعض الإعدادات التي تريد تغييرها وتخصيصها على أي هاتف يعمل بنظام أندرويد، فعلى سبيل المثال لا يؤدي تشغيل الوضع المظلم إلى تحسين مظهر التطبيقات فحسب، بل يوفر أيضًا في عمر البطارية.خيارات الخصوصيةافتح تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق الخصوصية> مدير الأذونات. انتقل إلى كل فئة لمعرفة التطبيقات التي يمكنها حاليًا الوصول إلى بياناتك الشخصية، واعمل على إغلاق التطبيقات التي لا تريدها أن تصل إلى بعض المعلومات مثل الموقع وجهات الاتصال أو التقويم أو الكاميرا.