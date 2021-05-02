تكنولوجيا وعلوم

4 رواد يعودون من الفضاء الى الارض

Lebanon 24
02-05-2021 | 11:00
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عاد 4 رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، في مركبة تابعة لشركة "سبيس إكس"، هبطت صباح الأحد في البحر قبالة بنما سيتي بولاية فلوريدا، حسبما أظهر بث حي لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).


وتولت قوارب انتشال الكبسولة ورواد القضاء العائدين الذين أمضوا في الفضاء أكثر من 160 يوما.


وعاد رواد الفضاء، 3 أميركيين وياباني، في نفس الكبسولة التي أطلقت من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في نوفمبر الماضي.

وتعد مهمتهم التي استغرقت 167 يوما، الأطول بالنسبة لرواد الفضاء الذين ينطلقون من الولايات المتحدة، وقد تم تحديد الرقم القياسي السابق البالغ 84 يوما بواسطة طاقم محطة "سكاي لاب" الأخير التابع لـ"ناسا" عام 1974.

وأدى الانفصال الذي حدث مساء السبت إلى ترك 7 أشخاص في محطة الفضاء، وصل 4 منهم قبل أسبوع عبر مركبة تابعة لـ"سبيس إكس".
المصدر: "سكاي نيوز
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