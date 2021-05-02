كيف تخطط أبل ميوزك لمنافسة سبوتيفاي؟

تسعى شركة أبل لمنافسة خدمة بث المقاطع الموسيقية سبوتيفاي من خلال تقديم خدمة أقل تكلفة وذات جودة أعلى من المنافسين.

في الأسبوع الماضي أعلنت سبوتيفاي أنه خلال الربع الأول من هذا العام، ارتفع عدد المشتركين المدفوعين بنسبة 21% إلى 158 مليون مشترك. وخلال هذا الربع، تم الكشف عن سبوتيفاي هاي فاي، والتي ستمنح المشتركين خيار الاستماع إلى الموسيقى المتدفقة بدون خسارة في أسواق محددة في وقت لاحق من هذا العام.

ومع اعتبار أبل ميوزك المنافس الأول لسبوتيفاي، يكن أن يساعد التدفق المستمر في توسيع تقدمه على جهاز بث الموسيقى من أبل، ومن المتوقع أن تعلن أبل ميوزك في غضون أسابيع عن مستوى خدمة هايف فاي بسعر 9.99 دولار في الشهر.

وإلى جانب سبوتيفاي التي ستوفر دقة عالية لتدفق الموسيقى في وقت لاحق من هذا العام، تقدم أمازون ميوزك إتش دي بثًا عالي الجودة بسرعة 320 كيلوبت في الثانية مقابل 14.99 دولارًا في الشهر، ولدى شركة تيدال خدمة تقدم تدفقاً بسرعة 1411 كيلو بت في الثانية بسعر 19.99 دولار.

ويمكن أن تقدم أبل طبقة البث غير المفقودة لأبل ميوزك خلال مؤتمرها الافتراضي في 7 حزيران القادم. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد المراقبون أن أبل ستعلن عن فئة أبل ميوزك الجديدة في نفس الوقت الذي تقدم فيه أيربودز الجديدة التي قد تشمل أيربودز 3 وإيربودز برو 2 وطرازين محتملين آخرين، بحسب موقع فون أرينا.