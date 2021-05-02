تكنولوجيا وعلوم

سماعات ذكية تتعلم من سلوكيات المستخدم.. كيف ذلك؟

Lebanon 24
02-05-2021 | 16:00
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كشفت شركة "نيورابل" الأميركية للتكنولوجيا النقاب عن سماعات أذن ذكية قادرة على التعلم من الأنماط السلوكية للمستخدم من أجل التنبؤ باحتياجاته وتلبيتها بشكل آلي

وتحمل السماعات الجديدة اسم "إنتين"، وتعتمد فكرتها على أن فترة الانتاجية في العمل لدى معظم البشر تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم، وهي بالتالي تحاول مساعدة المستخدم على استغلال هذه الفترة على النحو الأمثل واختيار الأوقات المناسبة للحصول على قسط من الراحة أثناء العمل.

وافاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا بأن السماعات الجديدة تعمل بخاصية التحكم الآلي حيث يمكنها خفض الصوت أثناء انشغال المستخدم بعمل ما من أجل زيادة قدرته على التركيز.

ويقول الباحث رمسيس السيد الباحث في مجال العلوم العصبية إن فكرة تطوير السماعة الجديدة مستقاة من تقنيات تحريك الأطراف الصناعية من خلال الربط بين الجهاز الإلكتروني والنظام العصبي لدى الانسان. وأشار إلى أن المستشعرات الخاصة بالسماعات الجديدة مصنوعة من مواد قماشية بحيث يكون من السهل تثبيتها أو خلعها من رأس المستخدم.

ويؤكد أن السماعات الجديدة تتميز بنفس المواصفات الوظيفية للسماعات التقليدية، ولكنها في نفس الوقت تتيح للمستخدم التعرف بشكل أفضل على وظائفه العقلية المختلفة من خلال الاتصال بين السماعات والنظام العصبي للجسم.

وتهدف شركة "نيورابل" إلى تطوير أجهزة وتقنيات تساعد الانسان العصري على التعامل مع كثير من مشاكل الحياة بشكل آلي مما يساعد في زيادة الانتاجية والاستفادة بشكل أفضل من ساعات العمل.

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