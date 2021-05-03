"Galaxy Chromebook 2" أول كمبيوتر محمول بتكنولوجيا "QLED"

يعد جهاز "Galaxy Chromebook 2" من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أول كمبيوتر محمول مزود بتكنولوجيا "QLED" في العالم وهي ترمز إلى "Quantum Dot LED" وهي تقنية موفرة للطاقة، تنتج سطوعًا لائقًا وألوانًا مذهلة دون استهلاك الكثير من طاقة البطارية.ويأتي الجهاز بمعالج "Intel Celeron 5205 U"، ومعالج رسوميات "Intel UHD"، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 غيغابايت، وشاشة "QLED" مقاس 13.3 بوصة، و1920 × 1080 بكسل. ويعد جهاز "Galaxy Chromebook 2"، الذي يزن 2.7 رطل، وسُمكه 0.5 بوصة، أنحف وأخف من منافسيه، مثل: جهاز "Chromebook Spin 713" من شركة "آيسر" الذي يزن 3 أرطال، وجهاز "Chromebook x360 14c" من "إتش بي" الذي يزن 3.6 رطل.ويأتي جهاز "Galaxy Chromebook 2" بهيكل من الألومنيوم، و مفصلتين قويتين بزاوية 360 درجة تعملان على توصيل الشاشة بالسطح، مما يحول جهاز "Chromebook" إلى جهاز 2 في 1 متغير الشكل. ويوجد على الجانب الأيسر من الكمبيوتر المحمول 3 منافذ: "USB Type-C"، ومقبس سماعة رأس، وفتحة "microSD"، وعلى اليمين يوجد منفذ "USB" من النوع C. وأزالت شركة "سامسونغ" قلم "S-Pen" من جهاز "Galaxy Chromebook 2"، ولم تقم بدعمه، وبدلًا من ذلك، فإنه متوافق مع أقلام USI التي يمكن الحصول عليها من جهة خارجية لكتابة الملاحظات والرسم. ومن المقرر أن يباع جهاز "Samsung Galaxy Chromebook 2" بسعر يبدأ من 549 دولارًا.