24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"Galaxy Chromebook 2" أول كمبيوتر محمول بتكنولوجيا "QLED"
Lebanon 24
03-05-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعد جهاز "Galaxy Chromebook 2" من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أول كمبيوتر محمول مزود بتكنولوجيا "QLED" في العالم وهي ترمز إلى "Quantum Dot LED" وهي تقنية موفرة للطاقة، تنتج سطوعًا لائقًا وألوانًا مذهلة دون استهلاك الكثير من طاقة البطارية.
ويأتي الجهاز بمعالج "Intel Celeron 5205 U"، ومعالج رسوميات "Intel UHD"، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 غيغابايت، وشاشة "QLED" مقاس 13.3 بوصة، و1920 × 1080 بكسل. ويعد جهاز "Galaxy Chromebook 2"، الذي يزن 2.7 رطل، وسُمكه 0.5 بوصة، أنحف وأخف من منافسيه، مثل: جهاز "Chromebook Spin 713" من شركة "آيسر" الذي يزن 3 أرطال، وجهاز "Chromebook x360 14c" من "إتش بي" الذي يزن 3.6 رطل.
ويأتي جهاز "Galaxy Chromebook 2" بهيكل من الألومنيوم، و مفصلتين قويتين بزاوية 360 درجة تعملان على توصيل الشاشة بالسطح، مما يحول جهاز "Chromebook" إلى جهاز 2 في 1 متغير الشكل. ويوجد على الجانب الأيسر من الكمبيوتر المحمول 3 منافذ: "USB Type-C"، ومقبس سماعة رأس، وفتحة "microSD"، وعلى اليمين يوجد منفذ "USB" من النوع C. وأزالت شركة "سامسونغ" قلم "S-Pen" من جهاز "Galaxy Chromebook 2"، ولم تقم بدعمه، وبدلًا من ذلك، فإنه متوافق مع أقلام USI التي يمكن الحصول عليها من جهة خارجية لكتابة الملاحظات والرسم. ومن المقرر أن يباع جهاز "Samsung Galaxy Chromebook 2" بسعر يبدأ من 549 دولارًا.
المصدر: مزمز
تابع
الأكثر قراءة
صورة طفل سوري في لبنان تهزّ الانترنت.. هذا ما يفعله داخل متجر صغير
Lebanon 24
صورة طفل سوري في لبنان تهزّ الانترنت.. هذا ما يفعله داخل متجر صغير
12:33 | 2021-05-02
02/05/2021 12:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب هندي بارز يقدّم 4 نصائح للعالم.. عليكم الحذر أيها اللبنانيون
Lebanon 24
طبيب هندي بارز يقدّم 4 نصائح للعالم.. عليكم الحذر أيها اللبنانيون
03:30 | 2021-05-03
03/05/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تدخل القفص الذهبي... من العريس؟ (صور)
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تدخل القفص الذهبي... من العريس؟ (صور)
14:46 | 2021-05-02
02/05/2021 02:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار في لبنان للأيام القادمة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار في لبنان للأيام القادمة.. ارتفاع أم هبوط؟
13:38 | 2021-05-02
02/05/2021 01:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعتان شقيقتان تتنافسان.. الأولى تعمل في الـ LBCI والثانية في الـ MTV ! (صور)
Lebanon 24
مذيعتان شقيقتان تتنافسان.. الأولى تعمل في الـ LBCI والثانية في الـ MTV ! (صور)
02:00 | 2021-05-03
03/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2021-05-03
سيناريو افتراضي.. علماء يحاولون وقف كويكب والنتيجة "تدمير أوروبا"!
09:00 | 2021-05-03
24 ميزة سرية... خبر سار لمستخدمي "ايفون"
05:00 | 2021-05-03
من عالم الخيال.. سيارة كهربائية متطورة على الطرقات قريبا (صور)
02:00 | 2021-05-03
فضيحة في نتفلكس.. إدانة مدير سابق بتهمتين
16:00 | 2021-05-02
سماعات ذكية تتعلم من سلوكيات المستخدم.. كيف ذلك؟
14:00 | 2021-05-02
كيف تخطط أبل ميوزك لمنافسة سبوتيفاي؟
فيديو
حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
حمادة هلال يُصاب بطلقة في وجهه في برنامج مقالب رامز جلال (فيديو)
08:00 | 2021-05-03
03/05/2021 19:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد طريف.. كلب يبرّد مؤخّرته بالمروحة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد طريف.. كلب يبرّد مؤخّرته بالمروحة! (فيديو)
08:00 | 2021-05-03
03/05/2021 19:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة لغوريلا تداعب حفيدتها كما يفعل الإنسان! (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة لغوريلا تداعب حفيدتها كما يفعل الإنسان! (فيديو)
07:00 | 2021-05-03
03/05/2021 19:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact