تكنولوجيا وعلوم

إليكم ميزات "واتسآب بلس" الجديد

Lebanon 24
04-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-819301-637557101469599756.jpg
Doc-P-819301-637557101469599756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يختلف واتسآب بلس "النسخة المطورة لـواتسآب" عن واتسآب الأصلي بعدة مميزات، بحسب موقع "أرابيك تيكنو ميديا":

يمنح "واتسآب بلس" حق اختيار الأشخاص الذين تظهر لديهم الحالة.

يمكن فتح أكثر من حساب على واتسآب بلس دون الحاجة إلى عمل روت للهاتف المحمول، الأمر الذي يعد ميزة متفوقة جدا عن الإصدار الأصلي الذي لا يسمح إلا بحساب واحد فقط.

يمكن رؤية حالات الأصدقاء من دون علمهم وهذه ميزة جيدة جدًا حيث يمكنك إخفاء علامة الرؤية الزرقاء التي يمكن إزالتها حتى لا يعرف أحد برؤية الرسائل.

عملت شركة واتسآب بلس على منح التطبيق العديد من المميزات التي تضمن نجاحه، كما أصدرت تطبيق واتسآب بلس الذي تميز بعدة مميزات خاصة به:

يغير واتسآب بلس شكل ولون أيقونة واتسآب بلس، وهذه ميزة لن تجدها في واتسآب الأصلي.
إخفاء كلمة الكتابة أو الكتابة باللغة العربية.
إخفاء التسجيل قيد التقدم أو التسجيل باللغة الإنجليزية.
إمكانية استخدام واتسآب بلس على أكثر من رقم، وهذه ميزة يطلبها العديد من المستخدمين لأن بعض المستخدمين لديهم أكثر من رقم ويرغبون في إنشاء حساب آخر للرقم الآخر الذي يمتلكونه.
التحكم في إعدادات واتسآب بلس، مثل اختيار دقة وجودة الصور التي ترسلها أو ترسل لك، واختيار حجم الفيديو الذي ترسله، والذي قد يصل إلى 50 ميغا بايت.
إرسال مقاطع صوتية بأحجام عالية تصل إلى 100 ميغا.
وضع حالتك الخاصة واختيار الدقة والتي تعد من أهم ميزات الواتسآب بلس الأزرق.
يمكنك اختيار دقة عالية لصورتك الشخصية.
يقبل واتسآب بلس الأزرق التحميل لأي نوع جهاز من أنظمة الأندرويد وآي فون.
إمكانية تحميل واتسآب بلس الأزرق برابط مباشر.
يمتاز أنه خفيف الحجم وسهل الاستخدام ومبسط تماما.
إمكانية كتابة حالة حتى 300 كلمة ببساطة.
يمكنك التطبيق من رؤية الرسائل المرسلة إليك دون معرفة المرسل ، كما يمكنك الاطلاع على حالات أصدقائك دون علمهم.
تحويل الفيديو إلى تنسيق جي آي أف "GIF" والعكس، ويمكنك أيضا تغيير الإعدادات الخاصة بك عن طريق التحكم فيه ، مثل الحالة وآخر مشاهدة والبايت الخاص بك.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:00 | 2021-05-04
05:00 | 2021-05-04
16:00 | 2021-05-03
15:12 | 2021-05-03
14:00 | 2021-05-03
11:00 | 2021-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website