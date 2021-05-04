تحديث من غوغل قد يؤثر على ملفات "جيميل".. هذا ما عليك معرفته

تجري غوغل تحديثات مع مطلع حزيران، والتي قد تؤثر على بريدك الإلكتروني "جيميل"، وخدمة تخزين الملفات "غوغل درايف" وغيرها من الخدمات المختلفة.التأثيرات التي قد تطال بعض الخدمات التي توفرها غوغل للمستخدمين، قد تعني فقدانهم للعديد من الملفات والتي ستقوم غوغل بحذفها، وفق تقرير نشره موقع "إكسبرس".وأعاد التقرير التذكير برسالة كانت قد بعثت بها غوغل للمستخدمين في كانون الأول 2020، والتي أشارت فيها إلى أن لديها سياسة جديدة فيما يتعلق بحجم تخزين بيانات "جي ميل" و"غوغل درايف" و"غوغل فوتو".وحجم التأثير الذي سيطال هذه الخدمات لا يزال غير محدد، ولكن يتوقع أن تقوم غوغل بحملة "تنظيف" للملفات القديمة التي لم يتم استخدامها منذ عامين، حيث تشير رسالة غوغل أنه إذا لم يكن الحساب نشطا خلال الـ 24 شهرا الأخيرة، فسيتم حذف الملفات في غوغل درايف أو جي ميل خاصة للحسابات التي تجاوزت السعة التخزينية.وستقوم غوغل بإرسال رسائل لتنبيه المستخدمين قبل حذف أي بيانات أو ملفات خاصة بك، حتى تتمكن من إعادة تنظيم وترتيب ملفاتك وتخزينها إذا كنت بحاجتها، كما أن حملة التنظيف لن تكون آنية، إذا أنها ستبدأ في يونيو المقبل، ولكن الحذف الفعلي للملفات لن يبدأ قبل حزيران من 2023.وستبقي غوغل على ما مساحته 15 غيغابايت من السعة التخزينية المجانية للمستخدمين، ويمكن شراء سعات إضافية.