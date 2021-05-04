تكنولوجيا وعلوم

هذا الموعد المرجح لطرح هاتف آيفون القابل للطي

Lebanon 24
04-05-2021 | 16:00
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كشف محلل بارز في شركة آبل عن الموعد المتوقع لطرح الشركة هاتف "آيفون" القابل للطي.

ونقل موقع "سي إن بي سي" عن المحلل التقني، مينغ تشي كو، أنه من المرجح أن تطلق الشركة الهاتف في 2023.

وذكر المحلل أنه يعتقد بناء على مسح يتعلق بعملية الإنتاج أن الشركة الأميركية سوف تنتج ما يتراوح بين 15 إلى 20 مليون جهاز خلال 2023.

وبيّن المحلل أن النموذج القابل للطي بات خيارا ضروريا في الوقت الحالي للعلامات التجارية الكبرى في الهواتف الذكية.

وتوقع أن تصبح الهواتف القابلة للطي ميدانا تتنافس فيه شركات الهواتف الذكية إثر طفرة الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

ورجح المحلل التقني أن يشمل الطراز الجديد من "آبل"، على شاشة قابلة للطي مقاس 8 بوصات، من نوع "أوليد".

وكانت تقارير صحفية نقلت، في وقت سابق، عن مصادر داخل "آبل" أن هاتف "آيفون" القابل للطي تطوره الشركة منذ عام 2017، وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه.
المصدر: سبوتنيك
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