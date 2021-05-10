الإعلان عن أول رحلة فضائية ممولة بالكامل بعملة "دوغ كوين"!

أعلنت شركة "جيوميتريك إنرجي" الكندية، التي ستقود مهمة إلى القمر أن شركة "سبيس إكس" ستطلق قمرًا صناعيًا إلى القمر العام المقبل بتمويل كامل من العملة المشفرة "دوغ كوين".
وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة كالجاري الكندية مقراً لها، عبر حسابها على "تويتر" إنّ القمر الصناعي، الذي يطلق عليه اسم "DOGE-1"، سيُطلق على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" في الربع الأول من عام 2022.
Geometric Energy Corporation proudly announces the DOGE-1 Mission to the Moon — the first-ever commercial lunar payload in history paid entirely with DOGE — will launch aboard a SpaceX Falcon 9 rocket.https://t.co/V43VFLD6sp
— Geometric Energy Corporation (GEC) (@GeometricEnergy) May 9, 2021