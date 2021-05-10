تكنولوجيا وعلوم

الإعلان عن أول رحلة فضائية ممولة بالكامل بعملة "دوغ كوين"!

Lebanon 24
10-05-2021 | 08:00
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أعلنت شركة "جيوميتريك إنرجي" الكندية، التي ستقود مهمة إلى القمر أن شركة "سبيس إكس" ستطلق قمرًا صناعيًا إلى القمر العام المقبل بتمويل كامل من العملة المشفرة "دوغ كوين". 

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة كالجاري الكندية مقراً لها، عبر حسابها على "تويتر" إنّ القمر الصناعي، الذي يطلق عليه اسم "DOGE-1"، سيُطلق على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" في الربع الأول من عام 2022.


وذكرت الشركة أن القمر الصناعي المكعب الذي يزن 88 رطلاً (40 كلغ) سيهدف إلى الحصول على "معلومات استخباراتية قمرية مكانية من أجهزة استشعار وكاميرات على متنه".

وأكدت أن "مهمة DOGE-1 إلى القمر" ستشكل "أول حمولة تجارية على سطح القمر على الإطلاق في التاريخ تُدفع بالكامل باستخدام دوج كوين"، دون تحديد تكلفة المشروع.

من جهته، قال توم أوشينيرو، نائب رئيس المبيعات التجارية لدى "سبيس إكس" عبر تويتر: "نحن متحمسون لإطلاق DOGE-1 إلى القمر!".

وأضاف "ستوضح هذه المهمة تطبيق العملة المشفرة خارج مدار الأرض وتضع حجر الأساس للتجارة بين الكواكب".

Geometric Energy Corporation proudly announces the DOGE-1 Mission to the Moon — the first-ever commercial lunar payload in history paid entirely with DOGE — will launch aboard a SpaceX Falcon 9 rocket.https://t.co/V43VFLD6sp


المصدر: الحرة
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