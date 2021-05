أعلن موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن توفير ميزة جديدة في التطبيق تسمح للمستخدمين بإضافة "الضمائر الشخصية" على ملفهم.



وبحسب القائمين على التطبيق، فإن الميزة ستسمح بعرض أربعة ضمائر في الملف الشخصي، كما وسيكون لدى المشتركين خيار جعلها عامة أو عرضها فقط للأصدقاء.



سيعرض المستخدمون الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما الضمائر الخاصة بهم فقط لمتابعيهم بشكل افتراضي، ويمكن لهم ملء نموذج لإضافة ضمير إلى القائمة.هذا وأجرى موقع Mashable التقني، اختبارا خاصا ووجد أن هناك 41 ضميرا متاحا حاليا على التطبيق، بحسب ما نقل موقع "آر تي".وسمح "فيسبوك"، الذي يمتلك "إنستغرام"، للمستخدمين بتعريف ضمائرهم منذ عام 2014، لكنها كانت مقتصرة على: "هو / هي" و "هي / هي" و "هم / هم".

Add pronouns to your profile ✨



The new field is available in a few countries, with plans for more. pic.twitter.com/02HNSqc04R