تكنولوجيا وعلوم

اختفاء صورة "رجل الدبابة" يتفاعل.. و"مايكروسوفت" توضح!

Lebanon 24
06-06-2021 | 05:00
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نفت شركة "مايكروسوفت" الأميركية فرضها رقابة على محرك بحثها والنتائج التي تخرج منه، لإرضاء الصين، وذلك بعدما تفاعلت قضية اختفاء صورة "رجل الدبابة" عن محرك بحث "بينغ" التابع لـ"مايكروسوفت". 

وظهرت تلك المشكلة، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أسوشيتد برس"، بعدم ظهور صورة "رجل الدبابة" عند البحث على محرك "بينغ" التابع لـ"مايكروسوفت".
 
ويشير مصطلح "رجل الدبابة" إلى الصورة الرمزية للمواجهة بين مدني مجهول اعترض طريق قافلة دبابات كانت تغادر ساحة تيانانمين في بكين بعد مواجهات بين الجيش ومتظاهرين، حيث أصبحت الصورة رمزاً للتحدي في جميع أنحاء العالم.
 
وقالت "مايكروسوفت" إن عدم ظهور صورة "رجل الدبابة" لم يكن رقابة، بل هو "خطأ بشري عرضي"، وتم إصلاحه بعد فترة ساعات من ظهورها وتنبيه الصحافيين "مايكروسوفت" للخطأ.

وأعرب عدد من المستخدمين من أجزاء مختلفة من العالم بما فيها الولايات المتحدة، عن انزعاجهم، لعدم ظهور أي نتائج صور عند كتابتهم مصطلح "رجل الدبابة"، وهو ما وصفه البعض أنه محاولة من الشركة الأميركية لإرضاء الحكومة الصينية.

وتطلب السلطات الصينية من محركات البحث والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة داخل البلاد، فرض رقابة على الكلمات الرئيسية والنتائج، التي تعتبر حساسة سياسياً أو منتقدة للحكومة الصينية.

وتم حظر الإشارات إلى حملة ساحة تيانانمين في عام 1989 في الصين، وكذلك الصور المتعلقة بالحدث، مثل صورة "رجل الدبابة".
 
المصدر: سبوتنيك
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