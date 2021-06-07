تكنولوجيا وعلوم

خاصية جديدة من تويتر للمتابعين المميزين.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
07-06-2021 | 05:00
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توقع موقع "ذا فيرج" المتخصص بأنباء التكنولوجيا، أمس الأحد، أن يقوم تطبيق تويتر بإضفاء خاصية "سوبر فولوز" (المتابعون المميزون) والتي من شأنها أن تمنح بعض المستخدمين خاصية الدخول إلى محتوى إضافي في حال اشتراكهم بعدد من الخدمات.

 

ونقل الموقع ترجيحه حول تفاصيل الخاصية الجديدة بناء عن تغريدة للباحثة المتخصصة في التطبيقات، جاين مانتشون وونغ، والتي تتسم توقعاتها عادة بالدقة، حيث نشرت صورا تظهر شكل الخاصية المحتملة.

 

وكان موقع تويتر قد أعلن، في وقت سابق هذا العام، أنه يعمل على ميزة "سوبر فولوز" التي من شأنها أن تسمح لبعض المستخدمين بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي.

 

وتوقعت وونغ من خلال أبحاثها أن تنحصر هذه الخاصية للمستخدمين مقابل ثلاثة شروط، الأول: أن يكون لديهم أكثر من 10 آلاف متابع، ثانيا: نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الـ 30 يوما الماضية، ثالثا: أن يكون بعمر 18 عاما على الأقل.

 

ومن المرجح أن تكون إحدى الميزات الرئيسية للخاصية الجديدة المحتوى الإضافي، مثل التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.

 

كما اكتشفت وونغ أيضًا قائمة بفئات المحتوى التي سيتم اختيار مستخدمي "سوبر فولوز" من بينها لوصف المحتوى الخاص بهم (مثل "الرياضة" أو "البث الصوتي") ، وأشار إلى أن "محتوى البالغين" و"OnlyFans" مدرجان كـ "منصات محتوى" مع فيسبوك و سابستاك وباتريون وتويتش ويوتيوب.

Twitter is working on Super Follows application


Requirements:
- Have at least 10000 followers
- Have posted at least 25 Tweets in past 30 days
- Be at least 18 years old

notably, “Adult content” and “OnlyFans” are mentioned in the category and platform sections https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/yvkzx672V2

 
 

من جهته، رفض تويتر التعليق على أبحاث وونغ الأخيرة، ولكن الموقع سبق وأن وصف ميزة "سوبر فولوز" التي تشبه "باتريون" بأنها نوع من الاشتراك، حيث قدمت مثالاً حيث قام مستخدم "سوبر فولوز" بتحصيل 4.99 دولار شهريًا من مستخدمين للوصول إلى "الامتيازات".

 

وتعد هذه أحدث ميزة للدفع المباشر قدمها تويتر في الأسابيع الأخيرة. وفي أيار، بدأت المنصة في اختبار "Tip Jar" (وعاء الإكرامية) ، والذي يتيح للمستخدمين إجراء مدفوعات لمرة واحدة لمنشئي المحتوى مباشرةً على تويتر من خلال النقر فوق رمز فاتورة الدولار في ملفهم الشخصي بالموقع.

 

 

 

المصدر: الحرة
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