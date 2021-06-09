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تكنولوجيا وعلوم
متصفح شهير متهم بالـ "تجسس".. هذا اسمه فاحذروه! (فيديو)
Lebanon 24
09-06-2021
|
12:00
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وجه بعض المختصين بشؤون البرمجة اتهامات لمتصفح "UC" بـ"انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين".
وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن الخبير التقني، غابي سيرلينغ، يعتقد أن UC Browser الذي يعتبر رابع أشهر متصفح يستخدم عبر الهواتف في العالم "متهم بنقل بيانات المستخدمين أثناء تصفح المواقع".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "نسخ المتصفح المخصصة لأجهزة Android و iOS تقوم بإرسال عناوين المواقع الإلكترونية التي يزورها المستخدمون إلى خوادم شركة UCWeb والتي تعود ملكيتها لشركة Alibaba الصينية، وبغض النظر فيما إذا كان المستخدم يستعمل وضعية التصفح الخفي أم لا أثناء تصفح المواقع عبر المتصفح المذكور".
وأشار سيرلينغ إلى أن "كل مستخدم للمتصفح المذكور يتم تخصيصه ضمن رقم تعريف خاص، أي أنه من الممكن في هذه الحالة تتبع نشاط المستخدم عبر الإنترنت من قبل الشركات المسؤولة عن UC".
وتأتي هذه الاتهامات للمتصفح تزامنا مع حذف تطبيقاته من متجر App Store الإلكتروني الخاص بأجهزة آبل، ولا تزال هذه التطبيقات متوفرة لمستخدمي متجر Google Play.
المصدر:
روسيا اليوم
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