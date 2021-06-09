تكنولوجيا وعلوم

"آسوس" تطرح أحد أفضل هواتفها في أسواق جديدة (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2021 | 08:00
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أعلن وكلاء شركة "آسوس" التايوانية أنّ أحدث هواتف "ROG Phone" الذي أطلقتها الشركة مؤخراً سيصل قريبا أسواق روسيا وعدد من بلدان آسيا وأوروبا.

ويصنف هاتف "ROG Phone 5" من بين أفضل الهواتف الموجودة حاليا في العالم، وكواحد من أبرز الأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب، لما يوفره من أداء عال في التعامل مع البيانات والرسوميات، وبفضل قدرته على الاتصال مع شبكات 5G الحديثة، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit".
 
ويتمتع هذا الجهاز بأداء مميز بفضل معالج "Qualcomm Snapdragon 888 5G" الحديث، ومعالج رسوميات "Adreno 660"، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، ونظام تشغيل "Android 11" مع واجهات "ROG UI".
 
كما يمكن لشاشته العمل مع الفيديوهات والصور بسرعة كبيرة بفضل ترددها الذي يبلغ 144 هيرتزا، ودقتها التي تعادل (2448/1080) بيكسل، كما تمتاز هذه الشاشة بمعدل سطوع عال يصل في 800 شمعة/م تقريبا، فضلا عن أنها تعمل مع تقنيات +HDR10.

وزودت "آسوس" هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
وحصل الجهاز أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ "USB Type-C 3.1"، وماسح لبصمات الأصابع، وهيكل مقاوم للماء والغبار محمي بزجاج ضد الكسر والخدوش، فضلا عن بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

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