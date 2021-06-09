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تكنولوجيا وعلوم
كيف يمكنكم رؤية قصص "سناب شات" من دون متابعة الشخص؟
Lebanon 24
09-06-2021
|
11:00
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يمتلك تطبيق "سناب شات" قاعدة كبيرة من المستخدمين الذين يعملون على تصوير ونشر الملايين من القصص يومياً.
ولا يستطيع الشخص إضافة جميع مستخدمي "سناب شات" على قائمة متابعته، ولذلك فإن المنصة تقدم مجموعة من الطرق التي تسمح لك بمشاهدة القصص ومحتوى المستخدمين الذين لم تقم بإضافتهم.
وأهمية هذه الخاصية تكمن في اكتشاف المحتوى الجديد، حيث يمكنك أن تحصل على المعلومات من خارج دائرة معارفك.
ولكن لا تستطيع مشاهدة قصص "سناب شات" التي ينشرها مستخدمين لم تقم بإضافتهم إلا إذا كانت قصصاً "عامة" (أي متاحة للجميع)، ويعني هذا أنك لا تستطيع مشاهدة القصص الخاصة إلا إذا حصلت على الصلاحيات لذلك من قبل ناشريها.
وتوجد بعض التطبيقات والمواقع التي تدعي القدرة على تخطي إعدادات الخصوصية في "سناب شات"، ولكن هذه الطرق ليست رسمية. واستخدام هذه الطرق يعني أنك تعرض بيانات حسابك وقصصك لخطر السرقة، وقد يتم حظر حسابك بشكل نهائي على "سناب شات".
"الاكتشاف" في "سناب شات"
يمكنك الوصول إلى قصص المستخدمين الآخرين والأمور المنتشرة عبر "سناب شات" من خلال خاصية "الاكتشاف" Discover .
وهي طريقة لعرض القصص الرائجة ومعرفة "التريند" الموجود على المنصة. ويمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تصل إليها:
-بعد أن تفتح تطبيق "سناب شات" قم بتحريك الشاشة إلى جهة اليسار حتى تصل إلى قائمة "الاكتشاف".
-بعد ذلك قم بتحريك الشاشة إلى الأعلى حتى تصل إلى المزيد من القصص على المنصة.
-ستجد هنا جميع القصص المشهورة والجديدة من الشركات المختلفة وصانعي المحتوى المختلفين الموجودين على المنصة.
-عندما تصل إلى قصة تعجبك وترغب في عرضها قم بالضغط على الصورة لتبدأ بعرضها، ومن خلال هذه النافذة تستطيع مشاركة القصة أو كتابة تعليق عليها ونشرها أيضاً.
-لتعود إلى قائمة Discover قم بسحب الشاشة للأسفل، أما لتكتشف المزيد من القصص فعليك سحب الشاشة إلى جهة اليمين أو اليسار كما ترغب.
تعتبر هذه الخاصية أحد طرق المنصة في تخصيص المحتوى وجعله أقرب لك، حيث تستطيع عبرها مشاهدة قصص نُشرت في المنطقة المحيطة بك، ويشمل هذا الأحداث المختلفة والقصص من صانعي المحتوى المحيطين بك وغيرها من الأمور.
وحتى تتمكن من الوصول إليها عليك إتباع الخطوات التالية:
-عندما تقوم بفتح التطبيق قم بتحريك الشاشة إلى جهة اليسار، بعد ذلك تحتاج إلى تحريك الشاشة للأعلى حتى تنتهي من قصص جميع أصدقائك.
-ستجد القصص المباشرة أسفل قصص أصدقائك. وتضع المنصة علامة "مباشر" فوق القصة التي تحدث مباشرةً.
-بعد ذلك تستطيع الضغط على القصة حتى تقوم بعرضها، ويمكنك التحكم في القصص هنا مثل باقي التطبيق.
المصدر:
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