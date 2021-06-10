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تكنولوجيا وعلوم
تسريبات هاتف "Oppo".. هل ينافس جديد "سامسونغ"؟
Lebanon 24
10-06-2021
|
08:00
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سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطرحه Oppo لتنافس من خلاله هواتف سامسونغ ذات الميزات الجيدة والأسعار الرخيصة.
وتبعا للتسريبات فإن النسخة الأساسية من هاتف Oppo A16 الجديد حصلت على معالج MediaTek Helio G35، فيه أنوية Cortex-A53 يصل ترددها إلى 2.3 غيغاهيرتز، وخلال اختبار هذا المعالج عبر منصات Geekbench الشهيرة حصلت أنويته على 177 درجة في اختبارات الأداء الفردية وعلى 950 درجة في اختبارات الأداء العام.
كما جهزت هذه النسخة بمعالج رسوميات IMG PowerVR GE8320 GPU، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.
وكانت بعض المواقع قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجهاز قد يطلق بنسختين، نسخة أساسية بالمواصفات الذي ذكرت سابقا، ونسخة مجهزة بمعالج Exynos 850، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.
ومن المفترض أن تحصل نسخ هذا الهاتف على شاشات بمقاس 6.5 بوصة، وعلى كاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+5+2) ميغابيكسل، وكاميرات أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، ونظام تشغيل Android11.
المصدر:
روسيا اليوم
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