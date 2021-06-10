كيف تسترجع صورا محذوفة في نظام ماك للحاسب الشخصي





ويتجه معظم المصورين إلى امتلاك أجهزة حواسب تعمل بنظام ماك، وهذا لأن النظام يوفر لهم تسهيلات كثيرة.



وتمتلك شاشة العرض الخاصة بأجهزة آبل دقة ألوان مميزة، وذلك بالإضافة لكون نظام ماك يوفر مجموعة من التطبيقات التي يحتاجها المصورين بكثرة.



ويمكنك استرجاع الصور المفقودة عبر نظام ماك بأكثر من طريقة تعتمد على النظام نفسه، وذلك قبل تحميل أي تطبيق خارجي لاستعادة الصور.



ولذلك إليكم أفضل طرق استعادة الصور في نظام ماك.



باستخدام تطبيق الصور الرسمي من آبل:

تستطيع استرجاع الصور مباشرةً من تطبيق الصور الخاص بآبل، وهو التطبيق الرسمي لعرض الصور والتعامل معها على أنظمة ماك.

حيث يحتفظ التطبيق بالصور المحذوفة حتى 30 يومًا من تاريخ حذفها في مجلد Recently Deleted. يعتبر المصورين هم أكثر الفئات التي تتضرر من فقدان الصور، ولذلك فإنهم يحتاجون إلى طرق فعالة تساعدهم على استرجاع الصور المحذوفة.ويتجه معظم المصورين إلى امتلاك أجهزة حواسب تعمل بنظام ماك، وهذا لأن النظام يوفر لهم تسهيلات كثيرة.وتمتلك شاشة العرض الخاصة بأجهزة آبل دقة ألوان مميزة، وذلك بالإضافة لكون نظام ماك يوفر مجموعة من التطبيقات التي يحتاجها المصورين بكثرة.ويمكنك استرجاع الصور المفقودة عبر نظام ماك بأكثر من طريقة تعتمد على النظام نفسه، وذلك قبل تحميل أي تطبيق خارجي لاستعادة الصور.ولذلك إليكم أفضل طرق استعادة الصور في نظام ماك.باستخدام تطبيق الصور الرسمي من آبل:تستطيع استرجاع الصور مباشرةً من تطبيق الصور الخاص بآبل، وهو التطبيق الرسمي لعرض الصور والتعامل معها على أنظمة ماك.حيث يحتفظ التطبيق بالصور المحذوفة حتى 30 يومًا من تاريخ حذفها في مجلد Recently Deleted.

ولكن بعد انتهاء مدة الثلاثين يومًا، فإن هذه الطريقة لن تفلح، ولذا فهي مفيدة عند محاولة استرجاع الصور المحذوفة بالخطأ.

ويمكنك استرجاع الصور عن طريق تطبيق الصور الرسمي من آبل بالخطوات التالية:

• القيام بفتح تطبيق الصور واختيار مجلد الصور المحذوفة حديثاً.

• تحديد الصورة التي ترغب في استعادتها، ثم الضغط على زر استعادة.



وتعتبر هذه الطريقة أحد أسهل الطرق وأسرعها لاستعادة الصور المحذوفة حديثاً، وتعمل الخاصية تلقائيًا في معظم الأجهزة.



عن طريق سلة المحذوفات:

وعندما تقوم بحذف الصور من تطبيق Finder، فإن هذه الصور تتجه تلقائياً إلى سلة المهملات.

وتستطيع استرجاع الصور المحذوفة إلى سلة المهملات قبل تفريغها تماماً، ولكن بعد تفريغ سلة المهملات فإنك ستحتاج إلى تطبيق خارجي.

في البداية توجه إلى سلة المهملات وقم بفتحها، وبعد ذلك قم بتحديد الصور التي ترغب في استعادتها.

ويمكنك الضغط بزر الفأرة الأيمن على أي صورة حتى تعيدها إلى مكانها الأصلي مباشرةً، أو سحب الصورة ووضعها في أي مكان.



عن طريق النسخ الاحتياطية:

ويقوم نظام ماك بأخذ نسخ احتياطية للنظام بشكل دوري دون تدخل منك، وذلك عبر تطبيق Time Machine المميز.



وحتى تتمكن من استرجاع الصور المحذوفة عبر النسخ الاحتياطية، فإنك يجب أن تتبع الخطوات التالية:

• التوجه إلى المجلد الذي كانت فيه الصور

• الضغط على علامة Time Machine الموجودة في شريط المهام في الأعلى.

• ومن القائمة التي ستظهر قم باختيار Enter Time Machine.

ولكن حتى تتمكن من الاستفادة من هذه الطريقة، فإن تطبيق Time Machine يجب أن يكون فعال وقد استخدمته مرةً واحدة على الأقل.وحتى تتمكن من استرجاع الصور المحذوفة عبر النسخ الاحتياطية، فإنك يجب أن تتبع الخطوات التالية:• التوجه إلى المجلد الذي كانت فيه الصور• الضغط على علامة Time Machine الموجودة في شريط المهام في الأعلى.• ومن القائمة التي ستظهر قم باختيار Enter Time Machine.

وعندما تظهر أمامك النسخ السابقة للمجلد الخاص بك، فإنك تستطيع استرجاع الصور من أي نسخة سابقة ترغب فيها. وذلك عن طريق الضغط على زر Restore الموجود بالأسفل.



الاعتماد على التطبيقات الخارجية للنظام:

ويمكنك تثبيت تطبيق استرجاع الصور المحذوفة، ويوجد الكثير من التطبيقات الجيدة ويعتمد الأمر هنا على تفضيلك الشخصي.

إقرأ أيضاً :كيفية استرجاع الصور المحذوفة على أندرويد عبر تطبيقات EaseUS

ولكن تأكد في البداية أن التطبيق يعمل مع نظام ماك بكفاءة وليس مخصصاً لنظام ويندوز فقط.