تكنولوجيا وعلوم

"سماعات للغش في الامتحانات".. صنع في الصين (صورة)

Lebanon 24
11-06-2021 | 02:00
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ضبط موظفو الجمارك في الكويت، 10 طرود بريدية قادمة من الصين مخبأة فيها "سماعات للغش" بين بضائع شخصية، وذلك بالتزامن مع الاختبارات الثانوية العامة.

وقال مصدر جمركي لصحيفة "الرأي" الكويتية، إن "مفتشي الجمرك الجوي قاموا بضبط الطرود العشرة القادمة من الصين وكانت بطريقها لعشرة مواطنين، وأحيلت إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم".
 
 
 
 
وبدأ طلاب الثانوية العامة بالكويت، الأربعاء، بإجراء الاختبارات النهائية حضوريا وفي المدارس، بالرغم من الاعتراض النيابي والشعبي الرافض لهذه الاختبارات في ظل الظروف الصحية الراهنة.

ويلجأ بعض الطلبة إلى السماعات كوسيلة للغش، وفق اعترافهم وإقرارهم بذلك عقب نهاية الاختبارات في سنوات دراسية سابقة، بالرغم من تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يتم ضبطه متلبسا بإحدى وسائل الغش.
المصدر: روسيا اليوم
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