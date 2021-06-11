"Vertu" تعلن عن واحد من أفضل الهواتف الفاخرة في العالم

اشتهرت شركة Vertu خلال السنوات الماضية بإنتاج الهواتف الفاخرة بمواصفات الأمان العالية، وهذا العام قررت إطلاق أحد أفضل الأجهزة المحمولة من حيث التقنيات والأداء.ولضمان استمراريتها في التميز هذه السنة أيضا، كشفت الشركة عن هاتفها الجديد iVertu 5G الذي أتى بتصميم مميز جدا، وهيكل أنيق زينت واجهته الخلفية بالمعدن والكروم وطبقة من الجلد الفاخر.ولا يقتصر التمييز في هذا الجهاز على الشكل فقط، بل يتخطاه إلى الأداء الجبار الذي يضمنه معالج Snapdragon 888 الحديث، ذواكر الوصول العشوائي 12 غيغابايت، والذواكر الداخلية بسعة 512 غيغابايت، وشرائح المودم الحديثة التي تؤمن اتصالا سلسا مع شبكات 5G.وحصل الهاتف أيضا على شاشة AMOLED ممتازة بحجم 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وعلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.والكاميرا الأساسية فيه أتت رباعية العدسة، فيها عدستان أساسيتان بدقة (64+64) ميغابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل، وعدسة خاصة بدقة 2 ميغابيكسل خصصت لإعطاء العمق للصور، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.