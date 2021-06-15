تكنولوجيا وعلوم

غيتس يدق ناقوس الخطر بتغريدة جديدة.. إقرأوا ماذا كتب

Lebanon 24
15-06-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-833318-637593400177568842.jpg
Doc-P-833318-637593400177568842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس إن زعماء مجموعة الدول السبع ملتزمون بمشاركة 870 مليون من جرعات لقاحات كورونا خلال العام المقبل، معتبرا أن الوقت ليس في صالح العالم لمواجهة الوباء.

وكتب غيتس في تغريدة عبر "تويتر": "مجموعة السبعة الكبار التزمت بمشاركة 870 مليونا من جرعات لقاح كوفيد-19 خلال العام المقبل هو خبر مرحب به.. لكن الوقت ليس في صالحنا".
 
وأضاف: "يجب توصيل اللقاحات الآن للمساعدة في السيطرة على الوباء في كل مكان وعدم تعطيل التقدم الذي أحرزناه".

بدوره، رحب برنامج "كوفاكس" الدولي للتطعيم بهذا الالتزام، إلى جانب الدعم المستمر لتصدير اللقاحات بنسب كبيرة، وتعزيز الترخيص الطوعي والإنتاج العالمي غير الهادف للربح.

وقال البرنامج إنه يتطلع إلى رؤية جرعات اللقاحات تتدفق إلى البلدان في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيعمل مع مجموعة الدول السبع والدول الأخرى التي كثفت جهودها لمشاركة الجرعات بأسرع ما يمكن وبإنصاف.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2021-06-15
03:38 | 2021-06-15
16:00 | 2021-06-14
14:00 | 2021-06-14
11:00 | 2021-06-14
08:00 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website