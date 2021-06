خدمة Workspace من غوغل أصبحت مجانية.. بهذه الخطوات يمكنك إعدادها

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إتاحة خدمتها الموجهة للأعمال المدفوعة التي تحمل اسم Workspace مجانًا للجميع، وفقاً لموقع “thenextweb“.



وبذلك، تكون الخدمة التي كانت تعرف سابقًا باسم “G Suite” متاحة بشكل مجاني لأي شخص لديه حساب غوغل.





وتوفر الخدمة نظامًا أكثر تكاملاً لاستخدام خدمات وتطبيقات، مثل: بريد جيميل وتطبيق الدردشة والتقويم وخدمة التخزين غوغل درايف والمستندات.



وبالتالي يمكنك الوصول الى جميع التطبيقات بدلاً من الاضطرار إلى التنقل بينها.



كما تقدم لك خدمة Workspace أيضًا بعض الميزات الإضافية الرائعة، على سبيل المثال: هناك ميزة الاقتراحات الذكية في المستندات وغرف الدردشة الجديدة.



وقالت غوغل في منشور على مدونتها الرسمية: “إن هذه الخطوة ستجعل من السهل على الأشخاص البقاء على اتصال، والتنظيم وتحقيق المزيد معًا”. وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين استخدام جميع خدمات غوغل وتطبيقاتها عبر منصة واحدة للتعاون عن بُعد، بحيث تُتيح إمكانية الوصول إلى جميع تطبيقات غوغل في مكان واحد بشكل مجاني طالما كان لديك حساب غوغل.وتوفر الخدمة نظامًا أكثر تكاملاً لاستخدام خدمات وتطبيقات، مثل: بريد جيميل وتطبيق الدردشة والتقويم وخدمة التخزين غوغل درايف والمستندات.وبالتالي يمكنك الوصول الى جميع التطبيقات بدلاً من الاضطرار إلى التنقل بينها.كما تقدم لك خدمة Workspace أيضًا بعض الميزات الإضافية الرائعة، على سبيل المثال: هناك ميزة الاقتراحات الذكية في المستندات وغرف الدردشة الجديدة.وقالت غوغل في منشور على مدونتها الرسمية: “إن هذه الخطوة ستجعل من السهل على الأشخاص البقاء على اتصال، والتنظيم وتحقيق المزيد معًا”.

أما طريقة إعداد خدمة غوغل فتتم من خلال الخطوات التالية:

1- افتح حساب بريد جيميل الخاص بك في الحاسوب.

2- في النافذة الرئيسية، اضغط على رمز الترس في أعلى الجهة اليمنى لفتح قائمة الإعدادات.

3- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (عرض جميع الإعدادات) See all settings.

4- اضغط على تبويب (Chat and Meet).

5- قم بتحديد خيار (دردشة غوغل) Google Chat إلى وضع التشغيل.

6- بعد الانتهاء، اضغط على خيار (حفظ التغييرات) Save changes.



وإذا كنت تُريد المزيد من الخدمات، فسيتعين عليك الدفع مقابل خدمة الاشتراك القادمة من غوغل والتي تسمى (مساحة العمل الفردية) Workspace Individual، حيث تقدم هذه الخدمة ميزات إضافية، مثل: خدمات الحجز الذكية واجتماعات الفيديو الاحترافية.