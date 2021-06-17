تكنولوجيا وعلوم

لمحبي الألعاب "Razer" تُعلن عن أحد أفضل الحواسب.. وهذه ميزاته (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2021 | 11:00
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كشفت شركة Razer الأمريكية عن حاسبها الأحدث Blade 14 الذي طورته ليكون أحد أفضل حواسب الألعاب المحمولة لهذا العام.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المهدن والبلاستيك المتين، أبعاده (16,8 × 220 × 319,7) ملم، ووزنه 1.78 كلغ.

وجهز الحاسب بشاشة بمقاس 14 بوصة بدقة QHD تعادل (2560/1440) بيكسل، ترددها يساوي 144 هيرتزا، ما يجعلها تتعامل مع الصور والفيديوهات بكفائة عالية جدا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Ryzen 9 5900HX من الجيل الحديث بتردد يصل إلى 4.6 غيغاهيرتز، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3080 و GeForce RTX 3060، وذواكر وصول عشوائي DDR4-3200 بسعات 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.
كما حصلت نماذج هذا الحاسب على لوحات مفاتيح مجهزة بأنظمة إضاءة ملونة، وعلى منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A ومنافذ USB 3.2 Gen 2 Type-C، ومنافذ HDMI 2.1، إضافة لبطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من 12 ساعة بالشحنة الواحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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