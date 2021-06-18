تكنولوجيا وعلوم

لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2021 | 23:00
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كشفت Honor عن المواصفات الكاملة لهاتفها الأحدث الذي جهزته بكاميرات توفر قدرات مميزة لعشاق التصوير.

ويأتي هاتف Honor 50 بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (108+8+2+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التصوير العريض وتقنية التعرف على الوجوه.

أما هيكل الهاتف فأتى مقاوما للماء والغبار بأبعاد (160/73.8/7.7) ملم، وزنه 175 غ، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش،.

وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.57 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 642L.

وجهزته Honor بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات Magic UI 4.2, Google Play، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير، أما سعره في الأسواق فسيكون نحو 350 يورو.
المصدر: روسيا اليوم
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