إحدى أشهر شركات الكاميرات تدخل عالم الهواتف الذكية! (فيديو)

تنوي شركة "Leica" المتخصصة بإنتاج الكاميرات الاحترافية وعدسات كاميرات الهواتف الدخول إلى عالم الهواتف الذكية، حيث اعلنت أتّها تستعد لطرح هاتف ذكي مميز طورته بالتعاون مع "شارب".وبحسب خبراء "Leica"، فإنّ هاتف "Leitz Phone 1" سيزوّد بكاميرا أساسية ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف التي ظهرت هذا العام، وفيها عدسة خاصة للتصوير العريض بدقة 20 ميغابيكسل، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit".كما سيحصل الهاتف على مستشعر "ToF" الذي سيساعد كاميراته على التقاط صور أكثر واقعية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 12.6 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف إلى الوجوه، أما هيكله فجاء بتصميم مميز جدا، ودخل في تركيبه المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، وأتى بسماكة 9.5 ملم وبوزن 212 غراما، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP68.