تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تطرح أداة جديدة تبين مدى قدرة جهازك على تحميل "ويندوز 11"

Lebanon 24
27-06-2021 | 02:00
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طرحت شركة "مايكروسوفت" الأميركية أداة فحص جديدة توفر على المستخدمين العناء، وتخبرهم مباشرة بمدى قدرة حواسيبهم على تحميل نظام تشغيل "ويندوز 11".
وحدّثت "مايكروسوفت" تطبيقها "PC Health Check" الخاص بها لإظهار مزيد من المعلومات حول سبب عدم قدرة جهاز الكمبيوتر الخاص بكل مستخدم على تشغيل "ويندوز 11".
 


وتنصح الشركة أنه في حال توافر التطبيق على الكمبيوتر الشخصي القيام بتحديثه تلقائيا للحصول على أداة الفحص الجديدة، وفي حال عدم توافره على الجهاز فيجب تحميله.
وطرحت "مايكروسوفت" الأداة الجديدة بعد أن كان هناك التباس حول الأجهزة التي تقبل العمل بـ"ويندوز 11"، إذ كان الإصدار السابق من تطبيق "PC Health Check" يكتفي فقط بإظهار للمستخدمين وبشكل أساسي رسالة "نجاح/ فشل" التحميل دون أي تفاصيل أخرى، مثل وجود مشكلة في التخزين أو توافق التمهيد الآمن أو في وجود عيب في المعالج على سبيل المثال.

ورغم طرح الأداة الجديدة، إلا أنها لم تنل إعجاب بعض المستخدمين، الذين أشاروا إلى أنها مازالت "خفيفة من ناحية التفاصيل"، وأكدوا أن عبارة "المعالج غير مدعوم" ليس ردا عمليا في الواقع، وطالبوا بمزيد من الأسباب والتفاصيل لتجنب شراء كمبيوتر جديد بدلا من ترقيه مكون أو اثنين في الحاسوب الحالي.

وتصدر خبر إطلاق "ويندوز 11" مواقع البحث على غوغل، وذلك في إطار اهتمام الكثيرين بالتحديث الجديد.

ويمكن تحميل "ويندوز 11" بنفس الطريقة التي نقوم فيها بتحميل أي إصدار جديد من ويندوز، حيث سينتقل معظم المستخدمين إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان ثم (تحديث الويندوز) والنقر فوق التحقق من وجود تحديثات، وسيظهر تحديث "ويندوز 11" وعليهم النقر فوق تحميل وبعدها تثبيت.
المصدر: سبوتنيك
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