ميزة جديدة من غوغل للعثور على الهاتف المفقود

كتب شادي عواد في "الجمهورية": قام مطورو غوغل بجعل ميزة «Find my device» أكثر فائدة لجميع هواتف أندرويد، على غرار تطبيق «Find my iPhone» من آبل.أعلنت غوغل عن تطويرها ميزة «Find my device» للعثور على الأجهزة المفقودة في جميع هواتف أندرويد. وتعمل هذه الميزة حالياً على جميع هواتف أندرويد المتصلة بشبكة الإنترنت. ولكن تعمل غوغل الآن على تطوير تلك الميزة، بحيث يمكن العثور على الهاتف المفقود غير المتصل بالإنترنت.تعتمد على البلوتوثتعمل غوغل على تطوير شبكة تسمّى «Spot»، والتي من خلالها أصبح المستخدم قادراً على العثور على أجهزته المفقودة من خلال شبكة البلوتوث من دون الحاجه لشبكة الإنترنت. ولا يقوم التحديث الجديد من غوغل بإيجاد هاتفك فحسب، بل أجهزة الآخرين أيضاً. لذلك عند تفعيل نظام «Find my device» سيتوجّب على المستخدم السماح لهاتفه بتحديد موقع جهازه وأجهزة الآخرين. بذلك تقوم هذه الميزة أيضاً على مساعدة الآخرين في إيجاد أجهزتهم المفقودة، والعكس صحيح. وحتى إن كانت الأجهزة غير متصلة بشبكة الانترنت، فبإمكان البلوتوث المساعدة في إيجاد الجهاز.وتعتبر هذه الميزة من أكبر تحديثات متجر غوغل بلاي حالياً. وعلاوة على ذلك لا تزال غوغل تعمل على تطويرها، لذا فمن المفترض أن نراها قريباً. وتأتي هذه الميزة الجديدة من غوغل بنفس مفهوم «AirTags»، التي طورتها آبل لمساعدة المستخدم في العثور على الأشياء المفقودة مثل المفاتيح وحقائب الظهر وما إلى ذلك عبر تقنية البلوتوث. وتعمل «AirTag» من خلال تطبيق «Find my iPhone»، حيث يمكن للمستخدمين عرض الموقع الحالي للغرض المفقود، أو آخر موقع معروف له على الخريطة.تطبيقات طرف ثالثفي هذا السياق، يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيقات العثور على الهاتف من مصادر أخرى، بحيث تتوفر تطبيقات عديدة في المتاجر الإلكترونية تقوم بهذه العملية. لكن هنا لا بد من الإشارة الى ضرورة اختيار تطبيقات من مصادر موثوقة كي لا تتحول لاحقاً إلى وسيلة لتعقب المستخدم وسرقة بياناته. فهناك شركات عالمية معروفة في مجال الأمن السيبراني لديها تطبيقات تكشف مكان الهاتف المفقود، وحتى يمكنها قفل الهاتف عن بُعد ومسح ذاكرته أو التقاط صور من كاميراته وإرسالها إلى بريد إلكتروني يتم تحديده مسبقاً أثناء تنزيل التطبيق.