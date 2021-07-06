تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن مواصفات هاتف "Realme" المنتظر!

Lebanon 24
06-07-2021 | 08:00
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كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة مواصفات عن هاتف "Realme" المنتظر بقدرات تصويره الممتازة.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit"، فإنّه تبعاً لأحدث التسريبات فإن هاتف Realme 9 Pro المنتظر سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (108+8+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو، وعدسة خاصة للتصوير العريض، فضلا عن أنها تتمتع بمعدلات تقريب بصري ورقمي ممتازة.

أما الكاميرا الأمامية في الهاتف فستحصل على عدستين بدقة (16+2) على الأغلب، وستعمل مع تقنيات التعرف إلى الوجوه.
وسيحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، وعلى ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير.

وهيكل هذا الهاتف من المفترض أن يصنع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزنه 190 غ تقريبا، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية.
 
ومن المفترض أن تطرح نسخة أبسط منه تحت اسم "Realme 9"، ستجهز بكاميرا دقة عدستها الأساسية 64 ميغابيكسل، وشاشة بمقاس 6.43 بوصة.

المصدر: روسيا اليوم
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