تكنولوجيا وعلوم

هذا هو موعد إطلاق "أندرويد 12" رسميا

Lebanon 24
13-09-2021 | 08:00
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كشفت تقارير صحفية عالمية موعد إطلاق شركة "غوغل" الأميركية لنظام تشغيلها الأحدث "أندرويد 12".

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن مصادر قولها إن نظام "أندرويد 12" سيُطلق على جميع الهواتف في 4 تشرين الأول.

ومن المقرر أن يبدأ أصحاب هواتف "بيكسل" الحصول على ترقية "أندرويد 12" بدءا من اليوم الاثنين.

يتضمن تحديث "غوغل" الجديد في "أندرويد 12" تغييرات كبيرة في التصميم، حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما يمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.

كما سيدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرقا أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه من دون أن يسبب إزعاج للمستخدم.

المصدر: سبوتنيك
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