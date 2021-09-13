هذا هو موعد إطلاق "أندرويد 12" رسميا

كشفت تقارير صحفية عالمية موعد إطلاق شركة "غوغل" الأميركية لنظام تشغيلها الأحدث "أندرويد 12".

ونقل موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عن مصادر قولها إن نظام "أندرويد 12" سيُطلق على جميع الهواتف في 4 تشرين الأول.

ومن المقرر أن يبدأ أصحاب هواتف "بيكسل" الحصول على ترقية "أندرويد 12" بدءا من اليوم الاثنين.