لبنان يحقق انجازاً كبيراً على صعيد الابتكارات.. إليكم الجديد

أعلنت الجمعية اللبنانية للمبتكرين وجامعة العائلة المقدسة - البترون في بيان مشترك، عن فوز لبنان بـ6 ميداليات ذهبية و 6 شهادات Master of Innovation وشهادة إمتياز Excellence in Innovation and Leadership، في معرض نظمته جمعية المخترعين المغربيين OFEED برئاسة المهندس المخترع مجيد بو العزاوي.واشار البيان الى ان "هذا الفوز جاء ليعطي أملاً وحافزاً للطلاب والمخترعين في لبنان"، موضحاً أنّ "الفوز تحقق من خلال جهود بذلتها الجمعية اللبنانية للمبتكرين برئاسة الأستاذة نور عيد لطوف وجامعة العائلة المقدسة البترون USF ممثلة بعميدة كلية التربية الأخت إيمانويل الحاج وبإشراف أستاذ مادة الروبوتيك Robotics في الجامعة الأستاذ موسى سويدان، والمهندسين محمد إسماعيل وآدم رالف نجم وفريق من الأخصائيين في الجمعية".وجاءت النتائج في ختام المعرض امس الاحد، بناء على تقييم لجنة تحكيم دولية على الشكل التالي: