تكنولوجيا وعلوم

غوغل تتيح الوصول إلي "غوغل درايف" دون اتصال بالإنترنت

Lebanon 24
14-09-2021 | 02:00
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لم يعد هناك حاجة للاستعانة بوحدات التخزين للوصول إلى الملفات، إذ استطاعت غوغل منح مستخدميها خدمة الوصول إلى البيانات على خدمة الحوسبة السحابية "غوغل درايف" دون الحاجة إلى إنترنت.

وتوفر غوغل درايف "Google Drive" آلية "وضع غير متصل بالإنترنت" أو "offline mode"، وفقا لما أعلنته الشركة على مدونتها.

ويمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى ملفات بي دي إف "PDFs"، وملفات الأوفيس "Office"، والصور، في الوضع غير المتصل بالإنترنت.
ولكن للوصول إلى هذه الملفات، يجب تمييزها أولا للوصول إليها عند عدم الاتصالات بالإنترنت، وهو الأمر الذي يُمكّن المستخدمين بفتح متصفح إنترنت والاطلاع على الملفات حتى لو لم يكن هناك اتصال بالإنترنت.

وبدأت غوغل إتاحة تلك الخاصية بصورة تجريبية في عام 2019، والآن أصبح هذا الأمر متاحا للمستخدمين كافة.

ويمكن أيضا للمستخدمين، تثبيت تطبيق غوغل درايف على الكمبيوتر، ولكن قبل ذلك يجب تفعيل خاصية "offline mode" على المتصفح.

وبعد اكتمال عملية التثبيت، يتم استخدام الفأرة بالضغط على الزر الأيمن لمعرفة الملفات التي يمكن الاطلاع عليها في حال عدم الاتصال بالإنترنت.

وأتاحت غوغل هذه الخاصية لكافة المستخدمين، حتى الذين لديهم حساب مجاني.
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