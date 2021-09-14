لخدمتك فقط.. انستغرام يسهّل عملية البحث تماماً

في ظل التغيير الكبير الذي طرأ على شبكة انستغرام خلال السنوات الأخيرة، بعدما كانت الشبكة الاجتماعية مخصصة فقط لمشاركة الصور قبل أن تستحوذ عليها فيسبوك في عام 2012 في مقابل مليار دولار أميركي، حددت جملة جديدة من المزايا والخصائص.





وإلى جانب كل ما سبق فقد تحسنت خواص البحث والاستكشاف على انستغرام إلى حد كبير، حيث إن المنصة ستكون أكثر ذكاء في إيصال المستخدم لما يبحث عنه فعليًا، وذلك حسب ما أوضح مدير انستغرام، آدم موسري، في تدوينة حديثة.



البحث عبر الشبكة

يهتم التحديث الأخير للبحث عبر انستغرام بإيصال المستخدم لما يبحث عنه فعليا مع حمايته من أي محتوى مزيف أو غير مناسب له.



وعند البحث على كلمة ما عبر المنصة فأول ما سيحدث هو إعادة ترتيب نتائج البحث بناءً على علاقتها بالمستخدم نفسه. وتعتمد المنصة على كم كبير من البيانات التي تمتلكها عن مستخدميها لتحسن من هذه الخاصية. فقد تحولت إلى منصة تواصل اجتماعي متكاملة مع خواص التواصل بين المستخدمين، استخدام نسخة المتصفح بفعالية أكبر.وإلى جانب كل ما سبق فقد تحسنت خواص البحث والاستكشاف على انستغرام إلى حد كبير، حيث إن المنصة ستكون أكثر ذكاء في إيصال المستخدم لما يبحث عنه فعليًا، وذلك حسب ما أوضح مدير انستغرام، آدم موسري، في تدوينة حديثة.البحث عبر الشبكةيهتم التحديث الأخير للبحث عبر انستغرام بإيصال المستخدم لما يبحث عنه فعليا مع حمايته من أي محتوى مزيف أو غير مناسب له.وعند البحث على كلمة ما عبر المنصة فأول ما سيحدث هو إعادة ترتيب نتائج البحث بناءً على علاقتها بالمستخدم نفسه. وتعتمد المنصة على كم كبير من البيانات التي تمتلكها عن مستخدميها لتحسن من هذه الخاصية.

كما تحدّث موسري عن بعض العوامل التي تدخل في ترتيب نتائج البحث، والعامل الأول والأكثر أهمية بالطبع هو النص الذي يتم كتابته في خانة البحث.



وبمجرد أن يبدأ المستخدم في الكتابة سيبدأ انستغرام في توفيق النص المكتوب بنتائج بحث مختلفة بما في ذلك أسماء مستخدمين، أماكن، نصوص ضمن منشورات على المنصة، وغير ذلك.



عوامل أخرى

كذلك تعتمد المنصة على عوامل أخرى مثل نشاط المستخدم على المنصة. أي أن نتائج البحث قد تختلف بناءًا على الحسابات التي يتابعها المستخدم، الصور التي شاهدها، نوعية المحتوى المفضلة له، المزيد من الأمور المشابهة.

وتأخذ التحديثات الجديدة على خواص البحث أمورًا أخرى في الحسبان. مثل شهرة المحتوى التي يتم البحث عنه. فعدنا يبحث المستخدم عن اسم ذو شهرة سواء كان لمستخدم، نادي كرة قدم، أو عرض تلفزيوني، فإن المنصة ستوصله بما يريد بشكل أسرع.



الأمان ضمن البحث

تقدم انستغرام خاصية ذكية ضمن تحديثات محرك البحث الخاص بها. حيث إنها ستمنع ظهور الحسابات التي تقوم بنشر محتوى مضلل أو عشوائي عند البحث عنها.



ولكي يصل المستخدم لهذه الحسابات فسيكون عليه أن يكتب اسم المستخدم بالكامل وبشكل صحيح. لكن إن أخطأ في حرف أو علامة فلن يصل له.



وتحاول انستغرام تقديم مستوى معتدل ضمن نتائج البحث لما يخص الموضوعات الحساسة والمحتوى الذي تظنه مضرًا لبعض المستخدمين. مع الاعتماد على قياسات أكثر دقة لمدى ضرر هذه الأنواع من المحتويات.

وبشكل عام فإن المنصة تزيل الحسابات، والمنشورات، والوسوم – أي الهاشتاجات – التي تخالف قوانين الاستخدام الخاصة بها.



كيفية الظهور في مقدمة نتائج البحث.



بعض الملاحظات

إلى ذلك، قدم آدم موزري بعض الملاحظات التي توضح للمستخدم كيفية الظهور في مقدمة نتائج البحث. وأهمها هو كتابة اسم صحيح للحساب والذي يجب أن يكون متعلقًا بنوعية المحتوى الذي يقوم الحساب بتقديمه.



وإلى جانب الاعتماد على وسوم مناسبة وعلى كلمات مفتاحية مناسبة ضمن خانة السيرة الذاتية Bio الموجودة في كل الحسابات. ونظرًا لأن هذه النصائح تأتي مباشرةً من مدير المنصة، فيجب أن يأخذها المستخدمون في الحسبان.