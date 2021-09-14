في جميع هواتف آيفون... شركة إسرائيلية تستغل ثغرة أمنية

أعلن اختصاصيون في مجال أمن شبكات الإنترنت بشركة "Citizen Lab" اليوم إن شركة إسرائيلية تسمى "NSO Group" طورت أداة يمكنها اختراق هواتف الآيفون بتقنية غير مسبوقة.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الاختصاصيون قولهم بأن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في الطبيعة الحرجة للثغرة الأمنية، مشيرين إلى أن الثغرة يمكنها التأثير على جميع إصدارات Apple iOS و OSX و watchOS، باستثناء الإصدارات التي تم تحديثها اليوم الثلاثاء.

وتستطيع الشركة الإسرائيلية من خلال تلك الثغرة اختراق أنظمة الأمان التي طورتها أبل في السنوات الأخيرة، من جانبها قالت شركة آبل إنها تداركت تلك الثغرة الأمنية بتحديث أطلقته مساء أمس الاثنين، فيما لم تكشف أبل حقيقة ما إذا كانت الثغرة الأمنية تم التعرف عليها من قبل " NSO Group".

وفي وقت سابق، كان قد تم الكشف عن اختراق نحو 36 هاتف آيفون لموظفين وصحفيين يعملون في قناة الجزيرة القطرية ، وذلك في الفترة من شهري تموز وآب من عام 2020.

وأوضح موقع " Citizen Lab" أن عملاء حكوميون استخدموا برنامج التجسس“Pegasus” لاختراق هواتف شخصية لصحفيين ومنتجين ومراسلين في قناة الجزيرة، حيث تم ذلك باستخدام سلسلة ثغرات “KISMET”.

وطرحت شركة "آبل"، في شهر تموز الماضي، تحديثا جديدا لعلاج ثغرة أمنية محتملة تهدد أجهزتها بالاختراق والتجسس.

وأصدرت الشركة وبشكل غير متوقع تحديث "آي أو إس 14.7.1"، بعد مرور أسبوع فقط من طرحها تحديث "آي أو إس 14.7"، وذلك بعد اكتشافها أن الثغرة الأمنية تسمح للمتسلل بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية بامتيازات "كيرنيل"، وهو يتيح له اختراق الأجهزة بشكل أساسي.

وحثت "آبل" في وثيقة دعم منها كافة مستخدميها على تحميل التحديث الجديد، مشيرة إلى أنه يتوافر لهواتف "آيفون 6 إس" والإصدارات الأحدث، وكل طرازات "آيباد برو"، و"آيباد إير 2" والإصدارات الأحدث، و"آيباد" من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، و"آيباد ميني 4" والإصدارات الأحدث، و"آيبود تاتش" الجيل السابع.