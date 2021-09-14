تكنولوجيا وعلوم

خدمة جديدة من "Zoom"... تحويل الكلام إلى نصوص

Lebanon 24
14-09-2021 | 16:00
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تخطط منصة Zoom لتوسيع دعمها للنصوص المباشرة التلقائية مع إضافة النسخ المباشر (تحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة)، وتحويل ميزة السبورة البيضاء إلى تطبيق كامل الميزات، من بين العديد من التغييرات الأخرى التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر Zoomtopia.

وتم الإعلان عن توفير النسخ المباشر التلقائي أو التسميات التوضيحية المغلقة باللغة الإنجليزية لحسابات المنصة المجانية في شهر شباط 2021.

وتقول المنصة الآن إنها تخطط لتوفير النسخ في الوقت الفعلي (لما يصل إلى 30 لغة إضافية) بحلول نهاية العام المقبل.

وكجزء من هذه الدفعة، تقدم المنصة أيضًا خدمات النسخ للحسابات المدفوعة، مع خطة لدعم النسخ في الوقت الفعلي عبر ما يصل إلى 12 لغة بحلول نهاية العام المقبل.

المصدر: العربية
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