تكنولوجيا وعلوم

أبل تستعرض عضلاتها بهاتف "آيفون 13 برو" الجديد

Lebanon 24
14-09-2021 | 14:43
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بتغييرات عدة، ولكن من دون مفاجآت كبرى، كشفت شركة أبل، الثلاثاء، عن إصدارتها الجديدة لهاتف آيفون، في مؤتمر بلا مدعوين بسبب دواعي كورونا، عقد في مقرها الضخم بكبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وكشفت أبل عن هاتفها الجديد تحت اسم "آيفون 13" بـ5 ألوان هي الأزرق والوردي والأبيض والأحمر والأسود.

وحسب مؤتمر الشركة العملاقة، يتضمن الهاتف رقاقة A15 Bionic الجديدة التي تضمن أداء أفضل وأسرع، وبدرجة أسرع 50% من المنافسين.

كما كشفت أبل عن مفاجأة سعيدة لعشاقها بشأن عمر البطارية الذي سيزيد مثلا بمعدل ساعتين ونصف كمتوسط في آيفون 13 ميني عن آيفون 12 ميني.

أما في "آيفون 13 برو" فيزيد عمر البطارية بمعدل ساعة ونصف، وساعتين ونصف بالنسبة لـ"آيفون 13 برو ماكس"، وهو أفضل عمر للبطارية في تاريخ هواتف الشركة العملاقة.

كما أوضحت الشركة أن شاشة آيفون تضمن درجة لمعان بنسبة 28% أكثر، فضلا عن تحديثات على الكاميرا التي تغير تصميمها إلى التصميم القطري.

ويعتمد هاتفا آيفون 13 وآيفون 13 برو على شاشات OLED بنفس حجمي العام الماضي عند 6.1 و 6.7 بوصات، مع شريط علوي أصغر قليلا.

وقالت أبل إن الهواتف تدعم نظاما ثلاثيا جديدا تماما للكاميرات، يوفر تصويرًا أفضل في الإضاءة المنخفضة ، ويزيد التقريب الآن حتى 3x ، مما يتيح تكبيرًا بصريًا 6x عبر الكاميرات.

وتدعم جميع الكاميرات الآن الوضع الليلي، وهناك وضع ماكرو جديد لتصوير الأهداف على ارتفاع 2 سم فقط.

وفيما يتعلق بالسعر قالت الشركة إن سعر آيفون 13 برو سيبدأ من 999 دولارا، فيما يأتي آيفون 13 برو ماكس بسعر 1099 دولارا.

ويتوفر الهاتفان للطلبات من الجمعة المقبل، أما التسليم فيبدأ في 24 أيلول الحالي، وفق ما ذكر موقع "الحرة". 
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