أبل تطلق آيباد ميني الجديد كليًا بألوان جديدة

أعلنت شركة أبل عن جهاز آيباد ميني الجديد كليًا الذي يتميز بإطار جديد مع حواف أضيق وزوايا دائرية. ويعد آيباد ميني حاليًا أصغر جهاز لوحي من الشركة، حتى مع وجود زيادة في الحجم.وأصبح الجهاز الجديد يتضمن شاشة بقياس 8.3 إنش، مما يجعله أكثر قابلية للتطبيق كجهاز لتعدد المهام أو الأعمال المدرسية. وهو متاح للطلب المسبق، الثلاثاء، ويكون متاحًا الأسبوع المقبل بدءًا من 499 دولارا.وترددت شائعات عن أن الشركة كانت تفكر في عرض شاشة Mini LED عبر جهاز آيباد الجديد. على غرار شاشة آيباد برو الأكبر. ولكن جهاز آيباد ميني 6 جاء بشاشة Liquid Retina عادية.وظل تصميم آيباد ميني متسقًا إلى حد كبير منذ ظهوره لأول مرة في عام 2012. ويعد النموذج الجديد بمثابة تغيير جذري في التصميم التقليدي، حيث يتميز بإطارات أنحف من آيباد ميني 5 وخيارات ألوان جديدة.ويتميز الجهاز اللوحي الجديد أيضًا بمنفذ USB-C و Touch ID (بدون معرف الوجه) ونظام مكبر صوت جديد مع ستيريو في الوضع الأفقي وكاميرات 12 ميجابكسل مطورة في الأمام والخلف، بما في ذلك كاميرا جديدة بدقة 12 ميجابكسل مع فلاش True Tone وتسجيل فيديو 4K في الخلف مع Focus Pixels وكاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل في المقدمة، التي تمكن الجهاز اللوحي من دعم ميزة Center Stage من أبل.ويتم تمكين تصميم الشاشة بالكامل عن طريق نقل Touch ID إلى الزر العلوي لجهاز آيباد ميني. ويوفر Touch ID نفس سهولة الاستخدام والمصادقة الآمنة التي يعرفها المستخدمون. وذلك لفتح الجهاز أو تسجيل الدخول إلى التطبيقات أو استخدام Apple Pay.كما أنه يدعم Wi-Fi 6 وشبكات الجيل الخامس 5G بسرعات تنزيل تصل إلى 3.5 جيجابت في الثانية، بالإضافة إلى الجيل الثاني من Apple Pencil الذي يتم توصيله مغناطيسيًا بجانب الهيكل.ويشتمل الهيكل أيضًا على الألمنيوم المعاد تدويره بنسبة 100 في المئة. ويشتمل لحام لوحة المنطق الرئيسية على 100 في المئة من القصدير المعاد تدويره ومغناطيسات الهيكل عبارة عن عناصر أرضية نادرة بنسبة 100 في المئة.وأشارت الشركة إلى أداء أسرع للمعالج بنسبة 40 في المئة وأداء GPU أسرع بنسبة 80 في المئة.وتوفر مكبرات الصوت الاستيريو الأفقية الجديدة، جنبًا إلى جنب مع الشاشة الجديدة، تجربة مشاهدة أفلام رائعة.ويتم تشغيل وظائف التعلم الآلي المتقدمة بواسطة محرك عصبوني مكون من 16 نواة ومسرعات تعلم الآلة الجديدة في وحدة المعالجة المركزية. مما يوفر مهام التعلم الآلي الأسرع مرتين من سابقتها.وبالاقتران مع وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. يمكن المحرك العصبوني التطبيقات من تقديم تجارب من المستوى التالي، مثل التعرف على الصور وتعلم اللغة الطبيعية.وقالت أبل: بفضل تصميمه فائق الحمل والنطاق الواسع من الاستخدامات بدءًا من المهام اليومية إلى التطبيقات الإبداعية وتطبيقات المؤسسات، لا يوجد شيء آخر مثل آيباد ميني. وبفضل شاشة Liquid Retina الجديدة التي تغطي الشاشة بالكامل، وتعزيز الأداء الهائل.والكاميرات المتقدمة الجديدة في الأمام والخلف، و Center Stage، و USB-C، و 5G، ودعم Apple Pencil، يعد آيباد ميني الجديد قفزة هائلة إلى الأمام حيث يمكن حمله في راحة يدك.