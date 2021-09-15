"القائمة البيضاء" للمشاهير... وصمة عار تلاحق "فيسبوك"

توصّل تقرير جديد إلى أن شركة "فيسبوك" تمتلك برنامجا سريا يسمح للمشاهير والسياسيين وذوي السلطة من تخطي قواعد الشبكة الاجتماعية الخاصة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن التقرير يشير إلى أن "فيسبوك" أعفت ملايين المستخدمين البارزين من بعض أو كل قواعد المحتوى، بما يتعارض، على ما يبدو، مع التصريحات العامة للشبكة الاجتماعية بأن قواعدها تنطبق على الجميع.

ويعمل البرنامج المعروف باسم Cross Check أو XCheck، على حماية الشخصيات العامة من قواعد الشركة ضد التحرش والتحريض على العنف.

ويتضمن البرنامج السري ما يسمى بـ "القائمة البيضاء" للمشاهير، الذين يتمتعون بالحصانة من الإنفاذ.

وأضافت الصحيفة نقلا عن وثائق داخلية أن تصميم البرنامج كان هدفه في البداية حماية الشركة من الدعاية السيئة في حال قيامها بالإشراف على المحتوى من بعض المستخدمين البارزين.

في شهر حزيران الماضي، أخبر "فيسبوك" مجلس الرقابة كتابةً أن نظامه للمستخدمين البارزين تم استخدامه في "عدد صغير من القرارات".

وقال المتحدث باسم "فيسبوك"، آندي ستون، إن الشركة بصدد التخلص التدريجي من سياسات "القائمة البيضاء" من حيث صلتها بـ "XCheck".

وأوضح أن النظام "صُمّم لإنشاء خطوة إضافية حتى نتمكن من تطبيق السياسات بدقة على المحتوى الذي قد يتطلب مزيدا من الفهم".

وقال مجلس الرقابة في "فيسبوك"، في تغريدة، إنه أوصى بأن تكون الشركة "أكثر شفافية بشكل عام، بما في ذلك إدارة حسابات الشخصيات البارزة، مع ضمان معاملة سياساتها لجميع المستخدمين بإنصاف".

مشاهير تمتعوا بالحصانة

وتشمل قائمة المشاهير وكبار الشخصيات المحميين، نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، حيث يشير التقرير إلى أن "فيسبوك" سمحت له بنشر صور عارية لامرأة اتهمته بالاغتصاب، وحذف التطبيق الصور بعد يوم كامل، ما أتاح لعشرات الملايين من متابعي نيمار برؤيتها.

وبينما تدعو إجراءات "فيسبوك" إلى حذف "الصور الحميمة غير الحسية"، بالإضافة إلى حذف الحساب، سُمح لصور المرأة العارية التي نشرها نيمار بالبقاء ليوم كامل ولم يتم إلغاء تنشيط حسابه.

كما تضم "القائمة البيضاء" الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وابنه دونالد ترامب الابن، والسناتور إليزابيث وارن، ومؤسس "فيسبوك" والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج نفسه.

ويشير التقرير إلى أن نجوم السينما ومقدّمي البرامج الحوارية والأكاديميين والشخصيات الشهيرة عبر الإنترنت وأي شخص لديه عدد كبير من المتابعين محمي بواسطة "XCheck" على كل من "فيسبوك" وشركتها الفرعية "إنستغرام". واعتبارا من العام الماضي، تمت تغطية 5.8 مليون مستخدم على "فيسبوك" بواسطة "XCheck".

وفي العام الماضي، سمح برنامج XCheck بمشاهدة المنشورات التي انتهكت إرشادات "فيسبوك" 16.4 مليار مرة على الأقل قبل إزالتها أخيرا، وفقا لوثيقة حصلت عليها الصحيفة.