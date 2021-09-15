تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تطلق تحديثا لثغرة خطيرة تخترق ملفات "office"

Lebanon 24
15-09-2021 | 16:00
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أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأميركية تحديثا أمنيا جديدا لنظام تشغيل "ويندوز" لعلاج ثغرة خطيرة، يمكنها أن تخترق ملفات "أوفيس".

وأوضحت شركة "مايكروسوفت"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحديث "ويندوز" الأمني الجديد يصلح نحو 66 ثغرة أمنية، في واحد من أكبر الإصلاحات الأمنية عبر نظام التشغيل الأشهر في العالم.

ويعالج ذلك التحديث على "ويندوز" واحدة من أخطر الثغرات الأمنية المنتشر حاليا، والتي يستهدف منها الهاكرز ملفات "أوفيس" لزرع برمجيات خبيثة في قلبها.

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت، في وقت سابق، تحذيرات من تلك البرمجيات الخبيثة، ولكنها لم تطلق الإصلاحات والتحديثات الأمنية إلا في الوقت الحالي، واكتفت حينها بتحذير المستخدمين من عدم فتح ملفات "أوفيس" غير مأمونة أو من جهات غريبة.
المصدر: سبوتنيك
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