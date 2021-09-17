هكذا كان شكل الديناصورات "آكلة للحوم"

حلل العلماء جلدا محفوظا جيدا لواحد من "أغرب الديناصورات آكلة اللحوم المكتشفة على الإطلاق" بتفاصيل غير مسبوقة، ووجدوا أن جلده المعقد يتكون من أنماط مختلفة من القشور والنتوءات.

ونظرا لأن الأجزاء الخارجية من حيوانات ما قبل التاريخ تتحلل بسهولة وتترك وراءها القليل جدا من الأدلة في شكل أحافير، يقول العلماء إن العينة التي اكتشفت في البداية عام 1984 في مقاطعة تشوبوت في باتاغونيا في الأرجنتين، كانت "رائعة".