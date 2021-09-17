هكذا كان شكل الديناصورات "آكلة للحوم"

حلل العلماء جلدا محفوظا جيدا لواحد من "أغرب الديناصورات آكلة اللحوم المكتشفة على الإطلاق" بتفاصيل غير مسبوقة، ووجدوا أن جلده المعقد يتكون من أنماط مختلفة من القشور والنتوءات.
ونظرا لأن الأجزاء الخارجية من حيوانات ما قبل التاريخ تتحلل بسهولة وتترك وراءها القليل جدا من الأدلة في شكل أحافير، يقول العلماء إن العينة التي اكتشفت في البداية عام 1984 في مقاطعة تشوبوت في باتاغونيا في الأرجنتين، كانت "رائعة".
ووفقا للعلماء، فإن الجلد المتقشر لهذا الديناصور اللاحم كارنوتوصور (Carnotaurus sastrei) هو الأكثر حفظا تماما من أي ثيروبود، مجموعة من الديناصورات المجوفة ذات الساقين والتي تطورت منها الطيور الحديثة أيضا.
وأجرى الدراسة باحثون من Unidad Ejecutora Lillo في الأرجنتين وجامعة نيو إنجلاند في أستراليا، ونشرت في مجلة Cretaceous Research.
ووصف العلماء بالتفصيل، لأول مرة، ملامح الجلد المحفوظة في مناطق الكتف والصدر والذيل، وربما العنق في الهيكل العظمي الأحفوري.
Now representing the latest research in Carnotaurus skin integument in full color! Very pleased with how this little dinosaur turned out and also super happy that high quality pics of the skin impressions are finally out there! pic.twitter.com/IScma58oXb
— Jacob Baardse (@LittleBaardo) September 10, 2021
Now representing the latest research in Carnotaurus skin integument in full color! Very pleased with how this little dinosaur turned out and also super happy that high quality pics of the skin impressions are finally out there! pic.twitter.com/IScma58oXb
وقال كريستوف هندريكس من Unidad Ejecutora Lillo في بيان: "من خلال النظر إلى الجلد من الكتفين والبطن والذيل، اكتشفنا أن جلد هذا الديناصور كان أكثر تنوعا مما كان يُعتقد سابقا، ويتألف من ترصيع مخروطي كبير وموزع عشوائيا ومحاطا بشبكة صغيرة ممدودة على شكل ماسة أو قشور دائرية.
وأوضح العلماء أن النتوءات الكبيرة والقشور الصغيرة من كارنوتوصور كانت مماثلة لتلك التي شوهدت في سحلية الشيطان الشائك الموجودة في المناطق النائية بأستراليا.