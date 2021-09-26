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تكنولوجيا وعلوم
ما هي أفضل ألعاب بلاي ستيشن 4 لعام 2021
Lebanon 24
26-09-2021
|
23:00
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يعد جهاز بلاي ستيشن 4 واحدا من أبرز منصات الألعاب على الإطلاق، إن لم يكن أبرزها. هذا حيث إن هذا الجهاز قد تم إطلاقه في عام 2013 وظل بحوزة المستخدمين حتى وقتنا الحالي. وبعد مرور ثماني سنوات منذ أن تم إطلاقه مازالت ألعابه جذابة لملايين اللاعبين.
ومن المتوقع أن يظل الجهاز وجهة مميزة للاعبين لسنوات إضافية، حيث إن مكتبة العابه زاخرة وسعره أقل بكثير من بلاي ستيشن 5، في حين أن المطورين سيستمرون في إطلاق ألعابهم لهذه المنصة نظرًا لعدد ممتلكيها الضخم.
ويتميز هذا الجهاز أيضًا بامتلاكه عشرات الحصريات المميزة، حيث إنه ظل متفوقًا على إكس بوكس من ناحية، والحاسب الشخصي من ناحية أخرى بسبب تلك الحصريات.
نشارككم في هذا المقال مجموعة من أفضل ألعاب بلاي ستيشن 4 لعام 2021. لكن هذا لا يعني أن هذه الألعاب قد تم إصدارها في عام 2021 حصرًا، بل أنها تستحق اللعب حتى في وقتنا الحالي.
1– لعبة Marvel’s Spider-Man
تأتي هذه اللعبة من تطوير استوديو Insomniac Games الغني عن التعريف. وهو استوديو تطوير ألعاب مملوك لشركة سوني، وواحد من استوديوهات كثيرة تمتلكها الشركة. وتقدم اللعبة تجربة لعب ممتازة أفضل من أي لعبة سبايدر مان قد تم إطلاقها سابقًا.
وتقدم اللعبة قصة مميزة وتجربة لعب رائعة إلى جانب أنها تعمل بشكل ممتاز على جهاز بلاي ستيشن 4 وتعتبر واحدة من أهم ألعابه وأحدثها. كما تقدم اللعبة مهام جانبية عديدة ورسوم مميزة.
2– لعبة Shadow of the Colossus
تم إطلاق هذه اللعب للمرة الأولى لجهاز بلاي ستيشن 2 من تطوير شركة Bluepoint Games. لكن إصدارها المحسن والموجه إلى جهاز بلاي ستيشن 5 يعتبر من أفضل الإصدارات على الإطلاق.
وتقدم اللعبة رسومات مميزة مع تجربة لعب حابسة للأنفاس والتي تتضمن الحروب والمنافسات مع العمالقة. كما تقدم اللعبة قصة مميزة ومهام جانبية أكثر من رائعة. شاهد الفيديو.
3– أبرز ألعاب بلاي ستيشن 4: لعبة God of War
تعتبر لعبة God of War واحدة من أهم الألعاب في تاريخ ألعاب الفيديو عمومًا. لكن الإصدار الأخير منها والذي أتى حصريًا إلى منصة بلاي ستيشن 4 هو الأفضل من حيث الرسومات، وتجربة اللعب، والقصة كذلك.
وتقدم اللعبة قصة ممتازة لكريتوس، بطل السلسلة، بعدما كبر في العمر. إلى جانب رسومات أكثر من رائعة خصوصًا مع عناصر اللعب المتعلقة بإبن كريتوس الذي لم يكن موجودًا في أي جزء سابق. ويتم التحضير حاليًا لإصدار جديد من هذه اللعبة.
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