تكنولوجيا وعلوم

أداة للتخلص من المزعجين...هذا ما أتاحته "تويتر"

Lebanon 24
12-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-874232-637696487300196030.jpg
Doc-P-874232-637696487300196030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أتاحت منصة التدوين المصغر "تويتر" أداة للتخلص من المزعجين عبر الشبكة لمستخدمي إصدارها على "الويب"، بعدما كانت متاحة منذ فترة لإصدارات الهواتف الذكية.

وأوضح حساب "تويتر للأمان" أن تلك الأداة التي كان يتم اختبارها منذ شهر تقريبًا، باتت متاحة لكافة المستخدمين، للتخلص من المتابعين غير المرغوب فيهم بسهولة ويسر.
 
 
 
ولن يحتاج المستخدم لحظر المتابع من خلال تلك الأداة بل يمكن ببساطة منع أولئك الأشخاص من رؤية تغريداته بأيقونة جديدة أطلق عليها "إزالة المتابع".

ولفتت "تويتر" إلى أن الأداة الجديدة ستساهم بصورة كبيرة في الحد من التحرش عبر المنصة دون أن يعلم الشخص أنه قد تم منعه من الوصول إلى التغريدات.

ويمكن الوصول إلى تلك الخاصية عن طريق الضغط على النقاط الثلاث بجانب التغريدة وستجد تلك الأيقونة الجديدة وتقوم بتفعيلها بصورة تلقائية للتخلص من تلك التغريدات والحساب الخاص بها من شريط الأخبار الخاص بك.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-10-12
14:00 | 2021-10-12
12:00 | 2021-10-12
08:00 | 2021-10-12
07:58 | 2021-10-12
05:33 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website