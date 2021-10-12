أداة للتخلص من المزعجين...هذا ما أتاحته "تويتر"

أتاحت منصة التدوين المصغر "تويتر" أداة للتخلص من المزعجين عبر الشبكة لمستخدمي إصدارها على "الويب"، بعدما كانت متاحة منذ فترة لإصدارات الهواتف الذكية.



وأوضح حساب "تويتر للأمان" أن تلك الأداة التي كان يتم اختبارها منذ شهر تقريبًا، باتت متاحة لكافة المستخدمين، للتخلص من المتابعين غير المرغوب فيهم بسهولة ويسر.

rolling out to everyone on the web today👇 https://t.co/Nqhhf2q2fo — Twitter Safety (@TwitterSafety) October 11, 2021

ولن يحتاج المستخدم لحظر المتابع من خلال تلك الأداة بل يمكن ببساطة منع أولئك الأشخاص من رؤية تغريداته بأيقونة جديدة أطلق عليها "إزالة المتابع".



ولفتت "تويتر" إلى أن الأداة الجديدة ستساهم بصورة كبيرة في الحد من التحرش عبر المنصة دون أن يعلم الشخص أنه قد تم منعه من الوصول إلى التغريدات.



ويمكن الوصول إلى تلك الخاصية عن طريق الضغط على النقاط الثلاث بجانب التغريدة وستجد تلك الأيقونة الجديدة وتقوم بتفعيلها بصورة تلقائية للتخلص من تلك التغريدات والحساب الخاص بها من شريط الأخبار الخاص بك.