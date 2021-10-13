تغيرات مناخية غير مسبوقة!

أصبحت التغيرات المناخية حقيقة لا يمكن تجاهلها، حيث رصد العلماء ظواهر غير مسبوقة خلال الـ 20 عاما الماضية، لم تكن مدونة في السجلات المعتمدة أو حتى في ذاكرة كبار السن.



ووفقا لعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، فإن الـ20 عاماً الماضية شهدت تغيرات مناخية لم تكن مدونة في السجلات المعتمدة أو حتى ذاكرة كبار السن، بينها:

- هطولات مطرية في مناطق متعدّدة في غير موسمها



- موجات ثلجية طالت مناطق لم تعهدها لأكثر من عام



- موجات غبارية متتالية من منطقة لأخرى



- ارتفاع درجات الحرارة في الخليج إلى معدلات غير مسبوقة



- أعاصير على موجات متقاربة ومتتالية، وانحسار جبال الجليد وذوبانها وتشكُّلها في مناطق أخرى عالمياً.